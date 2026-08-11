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  3. 2. Makkabäer
  4. Kapitel 7
  5. Vers 40

2. Makkabäer 7,40

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Makk 7 40 in der Gute Nachricht Bibel

Aber auch er blieb standhaft bis zum Tod, weil er dem Herrn vertraute.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Makk 7 40 in der Lutherbibel

So ist auch dieser, ohne unrein geworden zu sein, gestorben und hat sein ganzes Vertrauen auf den Herrn gestellt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Makk 7 40 in der Einheitsübersetzung

Auch der Jüngste starb also in Reinheit und mit ganzem Vertrauen auf den Herrn.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-makk/kapitel-7/vers-40 [gedruckt am 11.08.2026]