2. Makkabäer 8,23- alle Übersetzungen
Das Buch 2. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
2 Makk 8 23 in der Gute Nachricht Bibel
Er ließ Eleasar noch aus den Heiligen Schriften vorlesen, dann gab er die Parole aus: »Mit Gottes Hilfe!«, und nahm selbst als Anführer der ersten Abteilung den Kampf mit Nikanor auf.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Makk 8 23 in der Lutherbibel
und auch dem Eleasar. Danach las er aus dem heiligen Buch vor, gab ihnen die Losung: Gott unsre Hilfe!, zog selbst der ersten Schar voran und griff Nikanor an.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Makk 8 23 in der Einheitsübersetzung
und außerdem den Eleasar. Er selbst las aus dem Heiligen Buch vor und gab die Losung aus: Mit Gottes Hilfe! Dann trat er vor die erste Abteilung und griff Nikanor an.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten