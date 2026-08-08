Bei dem Siegesfest, das daraufhin in Jerusalem gefeiert wurde, verbrannte man die Männer, die die Tempeltore angezündet hatten, bei lebendigem Leibe. Dasselbe Schicksal ereilte auch Kallisthenes. Er hatte sich in ein kleines Haus geflüchtet; jetzt erhielt er den Lohn, den er verdient hatte.