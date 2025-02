dann erklärt es ihnen so: ›Wir schlachten ein Passaopfer für den Herrn, weil er ´damals` in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorübergegangen ist: er schlug die Ägypter ´mit einer tödlichen Plage`, aber unsere Häuser verschonte er. ‹« ´Als die Israeliten das hörten`, knieten sie nieder und beteten ´den Herrn ` an.