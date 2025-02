Auf der Vorderseite soll sie mit zwölf goldgefassten Edelsteinen besetzt werden, die in vier Reihen angeordnet sind: in der ersten Reihe ein Rubin, ein Topas, ein Smaragd; in der zweiten Reihe ein Karfunkel, ein Saphir, ein Jaspis; in der dritten Reihe ein Achat, ein Hyazinth, ein Amethyst; in der vierten Reihe ein Chrysolith, ein Karneol und ein Onyx.