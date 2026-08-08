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2. Petrus 1,7

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Petrus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Petr 1 7 in der Gute Nachricht Bibel

aus der Frömmigkeit Liebe zu den Glaubensgeschwistern, aus der Liebe zu den Glaubensgeschwistern Liebe zu allen Menschen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Petr 1 7 in der Lutherbibel

und in der Frömmigkeit Brüderlichkeit und in der Brüderlichkeit die Liebe.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Petr 1 7 in der Einheitsübersetzung

mit der Frömmigkeit die Brüderlichkeit und mit der Brüderlichkeit die Liebe!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Petr 1 7 in der Elberfelder Bibel

in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Petr 1 7 in der Neue Genfer Übersetzung

zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe ´zu allen Menschen`.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Petr 1 7 in der Schlachter 2000

in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Petr 1 7 in der New International Version

and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Petr 1 7 in der Hoffnung für Alle

Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben, und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Petrus 1:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-petr/kapitel-1/vers-7 [gedruckt am 08.08.2026]