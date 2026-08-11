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2. Samuel 12,29

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 12 29 in der Gute Nachricht Bibel

David bot alle Männer Israels auf, zog mit ihnen vor Rabba, griff die Stadt an und eroberte sie.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 12 29 in der Lutherbibel

So brachte David das ganze Kriegsvolk zusammen und zog hin und kämpfte gegen Rabba und eroberte es

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 12 29 in der Einheitsübersetzung

David sammelte also das ganze Heer, zog nach Rabba, kämpfte gegen die Stadt und nahm sie ein.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 12 29 in der Elberfelder Bibel

Da sammelte David alles {Kriegs} volk und zog nach Rabba, und er kämpfte gegen es und nahm es ein.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 12 29 in der Neue Genfer Übersetzung

David bot das ganze Heer auf und marschierte nach Rabba. Er griff die Stadt an und eroberte sie.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 12 29 in der Schlachter 2000

Da sammelte David das ganze Volk und zog hin nach Rabba und kämpfte gegen [die Stadt] und nahm sie ein.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 12 29 in der New International Version

So David mustered the entire army and went to Rabbah, and attacked and captured it.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 12 29 in der Hoffnung für Alle

Da zog David mit den übrigen Soldaten nach Rabba. Er griff die Stadt an und eroberte sie.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Samuel 12:29

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-12/vers-29 [gedruckt am 11.08.2026]