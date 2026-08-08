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2. Samuel 13,38

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 13 38 in der Gute Nachricht Bibel

Abschalom war also nach Geschur geflohen. Dort blieb er drei Jahre.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 13 38 in der Lutherbibel

Als aber Absalom geflohen und nach Geschur gezogen war, blieb er dort drei Jahre.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 13 38 in der Einheitsübersetzung

Abschalom war also geflohen und nach Geschur gegangen; dort blieb er drei Jahre.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 13 38 in der Elberfelder Bibel

Absalom aber war geflohen und nach Geschur gegangen. Dort blieb er drei Jahre.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 13 38 in der Neue Genfer Übersetzung

Dort blieb er drei Jahre lang.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 13 38 in der Schlachter 2000

Nachdem aber Absalom geflohen und nach Geschur gezogen war, blieb er dort drei Jahre.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 13 38 in der New International Version

After Absalom fled and went to Geshur, he stayed there for three years.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 13 38 in der Hoffnung für Alle

Dort blieb er drei Jahre lang.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-13/vers-38 [gedruckt am 08.08.2026]