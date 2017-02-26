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2. Samuel 17,26

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 17 26 in der Gute Nachricht Bibel

Das Heer Israels mit Abschalom schlug im Gebiet von Gilead sein Lager auf.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 17 26 in der Lutherbibel

Israel aber und Absalom lagerten sich in Gilead.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 17 26 in der Einheitsübersetzung

Die Israeliten unter Abschalom schlugen ihr Lager im Gebiet von Gilead auf.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 17 26 in der Elberfelder Bibel

Und Israel und Absalom lagerten sich im Land Gilead.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 17 26 in der Neue Genfer Übersetzung

Abschalom und das israelitische Heer schlugen ihr Lager im Gebiet von Gilead auf.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 17 26 in der Schlachter 2000

Und Israel und Absalom lagerten sich im Land Gilead.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 17 26 in der New International Version

The Israelites and Absalom camped in the land of Gilead.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 17 26 in der Hoffnung für Alle

Absalom und die Israeliten schlugen ihr Heerlager bei Gilead auf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-17/vers-26 [gedruckt am 08.08.2026]