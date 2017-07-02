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2. Samuel 17,7

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 17 7 in der Gute Nachricht Bibel

Huschai sagte: »Diesmal hat Ahitofel keinen guten Rat gegeben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 17 7 in der Lutherbibel

Da sprach Huschai zu Absalom: Der Rat, den Ahitofel diesmal gegeben hat, ist nicht gut.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 17 7 in der Einheitsübersetzung

Da sagte Huschai zu Abschalom: Diesmal ist der Rat, den Ahitofel gegeben hat, nicht gut.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 17 7 in der Elberfelder Bibel

Da sagte Huschai zu Absalom: Nicht gut ist der Rat, den Ahitofel diesmal gegeben hat.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 17 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Huschai antwortete: »Diesmal hat Ahitofel dir keinen guten Rat gegeben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 17 7 in der Schlachter 2000

Da sprach Husai zu Absalom: Es ist kein guter Rat, den Ahitophel diesmal gegeben hat!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 17 7 in der New International Version

Hushai replied to Absalom, ‘The advice Ahithophel has given is not good this time.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 17 7 in der Hoffnung für Alle

Huschai antwortete: »Mir scheint, diesmal hat Ahitofel dir keinen guten Rat gegeben.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-17/vers-7 [gedruckt am 13.08.2026]