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2. Samuel 18,15

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 18 15 in der Gute Nachricht Bibel

Die zehn Waffenträger Joabs umringten Abschalom und schlugen ihn vollends tot.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 18 15 in der Lutherbibel

Und zehn Knappen, Joabs Waffenträger, umringten Absalom und schlugen ihn tot.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 18 15 in der Einheitsübersetzung

Die zehn Waffenträger Joabs umringten Abschalom und schlugen ihn tot.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 18 15 in der Elberfelder Bibel

Dann stellten sich zehn Burschen, Waffenträger Joabs, ringsum auf, erschlugen Absalom und töteten ihn.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 18 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Die zehn Waffenträger Joabs umringten Abschalom und schlugen ihn vollends tot.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 18 15 in der Schlachter 2000

Danach umringten ihn zehn junge Männer, Joabs Waffenträger, und schlugen Absalom noch vollends tot.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 18 15 in der New International Version

And ten of Joab’s armour-bearers surrounded Absalom, struck him and killed him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 18 15 in der Hoffnung für Alle

Dann umringten die zehn Waffenträger von Joab Davids Sohn und töteten ihn vollends.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-18/vers-15 [gedruckt am 11.08.2026]