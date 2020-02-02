Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 2. Samuel
  4. Kapitel 2
  5. Vers 20

2. Samuel 2,20

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 2 20 in der Gute Nachricht Bibel

Abner drehte sich um und rief: »Bist du das, Asaël?« Und als Asaël bejahte,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 2 20 in der Lutherbibel

Da wandte sich Abner um und sprach: Bist du es, Asaël? Er sprach: Ja.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 2 20 in der Einheitsübersetzung

Da wandte sich Abner um und sagte: Bist du es, Asaël? Asaël antwortete: Ja, ich bin es.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 2 20 in der Elberfelder Bibel

Da wandte Abner sich um und sagte: Bist du es, Asaël? Und er sagte: Ich bin es.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 2 20 in der Neue Genfer Übersetzung

Abner drehte sich um und rief: »Bist du das, Asaël?« Als Asaël bejahte,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 2 20 in der Schlachter 2000

Da wandte sich Abner um und fragte: Bist du es, Asahel? Er antwortete: Ich bin’s!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 2 20 in der New International Version

Abner looked behind him and asked, ‘Is that you, Asahel?’ ‘It is,’ he answered.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 2 20 in der Hoffnung für Alle

Plötzlich drehte Abner sich um und rief: »Bist du es, Asaël?« »Ja, ich bin es«, antwortete er.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-2/vers-20 [gedruckt am 13.08.2026]