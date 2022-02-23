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2. Samuel 22,23

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 22 23 in der Gute Nachricht Bibel

Seine Anordnungen standen mir immer vor Augen und seine Befehle wies ich nie zurück.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 22 23 in der Lutherbibel

Denn alle seine Rechte hab ich vor Augen, und von seinen Geboten weiche ich nicht,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 22 23 in der Einheitsübersetzung

Ja, ich habe alle seine Entscheide vor mir, / von seinen Satzungen weiche ich nicht ab.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 22 23 in der Elberfelder Bibel

Denn alle seine Rechtsbestimmungen waren vor mir, und seine Ordnungen – ich bin nicht davon abgewichen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 22 23 in der Neue Genfer Übersetzung

Alle seine Rechtsbestimmungen standen mir vor Augen, seine Vorschriften habe ich nicht verworfen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 22 23 in der Schlachter 2000

sondern alle seine Verordnungen hatte ich vor Augen und seine Satzungen — ich bin nicht von ihnen gewichen,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 22 23 in der New International Version

All his laws are before me; I have not turned away from his decrees.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 22 23 in der Hoffnung für Alle

Seine Gebote hielt ich mir immer vor Augen, und seine Befehle schlug ich nicht in den Wind.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-22/vers-23 [gedruckt am 11.08.2026]