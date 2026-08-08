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2. Samuel 23,34

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 23 34 in der Gute Nachricht Bibel

Elifelet, der Sohn von Ahasbai, aus Maacha Eliam, der Sohn von Ahitofel, aus Gilo

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 23 34 in der Lutherbibel

Elifelet, der Sohn Ahasbais, der Maachatiter; Eliam, der Sohn Ahitofels, der Giloniter;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 23 34 in der Einheitsübersetzung

Elifelet aus Maacha, der Sohn Ahasbais, Eliam aus Gilo, der Sohn Ahitofels,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 23 34 in der Elberfelder Bibel

Elifelet, der Sohn Ahasbais, des Sohnes des Maachatiters; Eliam, der Sohn Ahitofels, der Giloniter;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 23 34 in der Neue Genfer Übersetzung

Elifelet, der Sohn Ahasbais, aus Maacha; Eliam, der Sohn Ahitofels, aus Gilo;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 23 34 in der Schlachter 2000

Eliphelet, der Sohn Achasbais, des Sohnes des Maachatiters; Eliam, der Sohn Ahitophels, der Giloniter;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 23 34 in der New International Version

Eliphelet son of Ahasbai the Maakathite, Eliam son of Ahithophel the Gilonite,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 23 34 in der Hoffnung für Alle

Elifelet, der Sohn von Ahasbai, aus Maacha; Eliam, der Sohn von Ahitofel, aus Gilo;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Samuel 23:34

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-23/vers-34 [gedruckt am 08.08.2026]