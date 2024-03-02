Joab aber sagte zum König: Der Herr, dein Gott, mag zu dem Volk, so viele sie auch sein mögen, {noch} hundertmal {mehr} hinzufügen, während die Augen meines Herrn, des Königs, es sehen! Aber mein Herr {und} König! Warum {denn} hat er Gefallen an einer solchen Sache?