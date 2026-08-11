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2. Samuel 3,33

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 3 33 in der Gute Nachricht Bibel

Dann sang er für Abner ein Klagelied: »Abner, musstest du denn wie ein Nichtsnutz sterben?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 3 33 in der Lutherbibel

Und der König klagte um Abner und sprach: Musste Abner sterben, wie ein Frevler stirbt?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 3 33 in der Einheitsübersetzung

Der König stimmte die Totenklage für Abner an und sang: Musste Abner sterben, / wie ein schlechter Mensch stirbt?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 3 33 in der Elberfelder Bibel

Und der König stimmte ein Klagelied über Abner an und sprach: Musste, wie ein Gottloser stirbt, Abner sterben?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 3 33 in der Neue Genfer Übersetzung

Dann stimmte David dieses Klagelied über Abner an: »Warum musste Abner sterben, wie ein gemeiner Nichtsnutz stirbt?

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 3 33 in der Schlachter 2000

Und der König stimmte ein Klagelied über Abner an und sprach: »Sollte denn Abner sterben, wie ein Tor stirbt?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 3 33 in der New International Version

The king sang this lament for Abner: ‘Should Abner have died as the lawless die?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 3 33 in der Hoffnung für Alle

Dann stimmte David dieses Klagelied für Abner an: »Abner, warum musstest du wie ein Verbrecher sterben?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-3/vers-33 [gedruckt am 11.08.2026]