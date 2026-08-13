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2. Samuel 9,5

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 9 5 in der Gute Nachricht Bibel

König David schickte nach Lo-Dabar und ließ ihn aus dem Haus Machirs holen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 9 5 in der Lutherbibel

Da sandte der König David hin und ließ ihn holen von Lo-Dabar aus dem Hause Machirs, des Sohnes Ammiëls.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 9 5 in der Einheitsübersetzung

Da schickte der König David hin und ließ ihn aus dem Haus Machirs, des Sohnes Ammiëls, in Lo-Dabar holen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 9 5 in der Elberfelder Bibel

Da sandte der König David hin und ließ ihn aus dem Haus Machirs, des Sohnes Ammiëls, aus Lo-Dabar holen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 9 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Da ließ David ihn aus Machirs Haus ´an den Königshof` holen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 9 5 in der Schlachter 2000

Da sandte der König David hin und ließ ihn aus Lodebar holen, aus dem Haus Machirs, des Sohnes von Ammiel.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 9 5 in der New International Version

So King David had him brought from Lo Debar, from the house of Makir son of Ammiel.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 9 5 in der Hoffnung für Alle

Sofort ließ David ihn an den Königshof holen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Samuel 9:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-9/vers-5 [gedruckt am 13.08.2026]