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Zu 2. Thessalonicher 2 Vers 16

2. Thessalonicher 2,17

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Thessalonicher ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Thess 2 17 in der Gute Nachricht Bibel

euch getrost und mutig zu machen und euch Kraft zu geben zu allem Guten, in Wort und Tat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Thess 2 17 in der Lutherbibel

der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Thess 2 17 in der Einheitsübersetzung

ermutige eure Herzen und gebe euch Kraft zu jedem guten Werk und Wort.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Thess 2 17 in der Elberfelder Bibel

tröste eure Herzen und stärke {sie} in jedem guten Werk und Wort!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Thess 2 17 in der Neue Genfer Übersetzung

euch in eurem Innersten zu ermutigen und euch die nötige Kraft für jede gute Tat und jedes gute Wort zu geben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Thess 2 17 in der Schlachter 2000

er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Thess 2 17 in der New International Version

encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Thess 2 17 in der Hoffnung für Alle

er ermutige euch und gebe euch Kraft, Gutes zu tun in Wort und Tat.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Thessalonicher 2:17

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-thess/kapitel-2/vers-17 [gedruckt am 13.08.2026]