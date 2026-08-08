2. Thessalonicher 3,9- alle Übersetzungen
Das Buch 2. Thessalonicher ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
2 Thess 3 9 in der Gute Nachricht Bibel
Dabei hätte ich sehr wohl das Recht gehabt, Unterstützung von euch zu verlangen. Aber ich wollte euch ein Beispiel geben, dem ihr nachleben sollt.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Thess 3 9 in der Lutherbibel
Nicht, dass wir dazu nicht das Recht hätten, sondern wir wollten uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns folgt.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Thess 3 9 in der Einheitsübersetzung
Nicht als hätten wir keinen Anspruch auf Unterhalt; wir wollten euch aber ein Beispiel geben, damit ihr uns nachahmen könnt.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
2 Thess 3 9 in der Elberfelder Bibel
Nicht, dass wir nicht das Recht {dazu} haben, sondern damit wir uns euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachahmt.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
2 Thess 3 9 in der Neue Genfer Übersetzung
Nicht, dass wir kein Recht gehabt hätten, ´uns von euch unterstützen zu lassen, ` aber wir wollten euch ein Beispiel geben, das ihr nachahmen könnt.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Thess 3 9 in der Schlachter 2000
Nicht dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
2 Thess 3 9 in der New International Version
We did this, not because we do not have the right to such help, but in order to offer ourselves as a model for you to imitate.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
2 Thess 3 9 in der Hoffnung für Alle
Wir hätten zwar von euch Unterstützung verlangen können, doch wir wollten euch ein Vorbild sein, dem ihr folgen sollt.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.