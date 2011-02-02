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2. Timotheus 2,11

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Timotheus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Tim 2 11 in der Gute Nachricht Bibel

Es ist ein wahres Wort: Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Tim 2 11 in der Lutherbibel

Das ist gewisslich wahr: Sind wir mit gestorben, so werden wir mit leben;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Tim 2 11 in der Einheitsübersetzung

Das Wort ist glaubwürdig: Wenn wir nämlich mit Christus gestorben sind, / werden wir auch mit ihm leben;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Tim 2 11 in der Elberfelder Bibel

Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Tim 2 11 in der Neue Genfer Übersetzung

´Es heißt` ja – und auf dieses Wort ist Verlass –: »Wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Tim 2 11 in der Schlachter 2000

Glaubwürdig ist das Wort: Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Tim 2 11 in der New International Version

Here is a trustworthy saying: If we died with him, we will also live with him;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Tim 2 11 in der Hoffnung für Alle

Das steht unumstößlich fest: Sind wir mit Christus gestorben, werden wir auch mit ihm leben.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Timotheus 2:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-tim/kapitel-2/vers-11 [gedruckt am 08.08.2026]