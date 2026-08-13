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2. Timotheus 2,6

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Timotheus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Tim 2 6 in der Gute Nachricht Bibel

Der Bauer, der sich müht und plagt, hat auch als Erster das Anrecht, vom Ertrag des Feldes zu essen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Tim 2 6 in der Lutherbibel

Es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als Erster genießen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Tim 2 6 in der Einheitsübersetzung

Der Bauer, der die ganze Arbeit tut, soll als Erster seinen Teil von der Ernte erhalten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Tim 2 6 in der Elberfelder Bibel

Der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Tim 2 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Und wer darf als Erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet?

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Tim 2 6 in der Schlachter 2000

Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Tim 2 6 in der New International Version

The hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Tim 2 6 in der Hoffnung für Alle

Ein Bauer, der schwer arbeitet, darf als Erster die Früchte seiner Arbeit genießen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Timotheus 2:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-tim/kapitel-2/vers-6 [gedruckt am 13.08.2026]