Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 2. Timotheus
  4. Kapitel 4
  5. Vers 9

2. Timotheus 4,9

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Timotheus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Tim 4 9 in der Gute Nachricht Bibel

Komm so bald wie möglich zu mir!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Tim 4 9 in der Lutherbibel

Beeile dich, bald zu mir zu kommen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Tim 4 9 in der Einheitsübersetzung

Beeil dich, bald zu mir zu kommen!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Tim 4 9 in der Elberfelder Bibel

Beeile dich, bald zu mir zu kommen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Tim 4 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Versuche, so bald wie möglich zu mir zu kommen!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Tim 4 9 in der Schlachter 2000

Beeile dich, bald zu mir zu kommen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Tim 4 9 in der New International Version

Do your best to come to me quickly,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Tim 4 9 in der Hoffnung für Alle

Nun bitte ich dich: Komm doch so schnell wie möglich zu mir!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Timotheus 4:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-tim/kapitel-4/vers-9 [gedruckt am 13.08.2026]