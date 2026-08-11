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Zu 3. Johannes 1 Vers 14

3. Johannes 1,15

- alle Übersetzungen

Das Buch 3. Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

3 Joh 1 15 in der Gute Nachricht Bibel

Ich wünsche dir Frieden! Die Freunde hier lassen grüßen. Grüße die Freunde dort, jeden persönlich!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

3 Joh 1 15 in der Lutherbibel

Friede sei mit dir! Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde, jeden mit Namen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

3 Joh 1 15 in der Einheitsübersetzung

Friede sei mit dir! Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde, jeden Einzelnen!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

3 Joh 1 15 in der Elberfelder Bibel

Friede dir! Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

3 Joh 1 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Friede sei mit dir! Die Freunde ´hier` lassen dich grüßen. Grüße die Freunde, ´die bei dir sind, ` jeden persönlich!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

3 Joh 1 15 in der Schlachter 2000

Friede sei mit dir! Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

3 Joh 1 15 in der New International Version

Peace to you. The friends here send their greetings. Greet the friends there by name.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

3 Joh 1 15 in der Hoffnung für Alle

Ich wünsche dir Frieden. Die Freunde von hier lassen dich grüßen. Grüße auch du bitte jeden einzelnen unserer Freunde!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/3-joh/kapitel-1/vers-15 [gedruckt am 11.08.2026]