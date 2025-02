und Mose schlachtete ihn. Er tauchte seinen Finger in das Blut und strich es ringsum an die Hörner des Altars. So reinigte er den Altar von der Schuld, ´die auf ihm lastete`. Das ´restliche` Blut goss er an den Fuß des Altars. Durch diese Handlungen weihte er ihn dem Herrn ´und machte ihn` zu einem Ort, an dem man ´in Zukunft` Sühne erwirken konnte.