Ihr müsst dazu nicht zu der Stätte gehen, die der Herr, euer Gott, dazu auswählen wird, dass sein Name dort wohnt. Alle, die zu weit von seinem Heiligtum entfernt leben, dürfen an ihren Wohnsitzen von den Rindern, Schafen und Ziegen, mit denen der Herr sie gesegnet hat, schlachten und verzehren, was sie wollen, so wie ich das angeordnet habe.