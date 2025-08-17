1. Chronik 12

Einheitsübersetzung

Davids Anhänger vor seiner Salbung: 12,1–23

1 Diese sind es, die zu David nach Ziklag kamen, als er sich noch von Saul, dem Sohn des Kisch, fernhalten musste. Sie gehörten zu den Helden, die ihn im Kampf unterstützten.

2 Sie waren mit dem Bogen ausgerüstet und konnten mit der rechten und mit der linken Hand Steine schleudern und Pfeile mit dem Bogen abschießen. Von den Stammesbrüdern Sauls, von Benjamin, kamen:

3 Ahiëser, ihr Anführer, ferner Joasch, der Sohn Schemaas, aus Gibea, Jesiël und Pelet, die Söhne Asmawets, Beracha und Jehu aus Anatot,

4 Jischmaja aus Gibeon, ein Held unter den Dreißig und ihr Anführer,

5 Jirmeja, Jahasiël, Johanan und Josabad aus Gedera,

6 Elusai, Jerimot, Bealja, Schemarja und Schefatja aus Haruf,

7 Elkana, Jischija, Asarel, Joëser und Jaschobam, die Korachiter,

8 Joëla und Sebadja, die Söhne Jerohams, aus Gedor.

9 Auch Gaditer traten zu David über und kamen in die Bergfestung in der Wüste. Sie waren tapfere Helden, kampfgeübte Krieger mit Schild und Lanze, waren wie Löwen anzusehen und flink wie Gazellen auf den Bergen.

10 Eser war der erste, Obadja der zweite, Eliab der dritte,

11 Mischmanna der vierte, Jirmeja der fünfte,

12 Attai der sechste, Eliël der siebte,

13 Johanan der achte, Elsabad der neunte,

14 Jirmeja der zehnte, Machbannai der elfte.

15 Diese waren von den Gaditern gekommen. Sie waren Hauptleute im Heer. Der kleinste von ihnen nahm es mit hundert, der stärkste mit tausend auf.

16 Sie waren es, die im ersten Monat den Jordan überquerten, als er über die Ufer getreten war und die Täler im Osten und Westen abgeschnitten waren.

17 Auch Angehörige Benjamins und Judas kamen zu David in die Bergfestung.

18 David trat zu ihnen heraus, sprach sie an und sagte: Wenn ihr in friedlicher Absicht zu mir kommt, um mir zu helfen, so bin ich zur Gemeinschaft mit euch bereit. Wenn ihr aber kommt, um mich den Feinden zu verraten, obwohl ich kein Unrecht begangen habe, dann soll der Gott unserer Väter es sehen und euch strafen.

19 Da ergriff ein Geist Amasai, das Haupt der Dreißig, sodass er ausrief: Dir, David, gehören wir. Zu dir, Sohn Isais, stehen wir. Heil, Heil sei dir, Heil deinem Helfer; denn dir hilft dein Gott. Da nahm sie David auf und reihte sie ein unter die Anführer seiner Schar.

20 Auch von Manasse gingen einige zu David über. David zog damals im Heer der Philister gegen Saul in den Krieg, brachte ihnen aber keine Hilfe, da ihn die Fürsten der Philister nach einer Beratung wegschickten. Sie sagten nämlich: Er könnte um den Preis unserer Köpfe zu seinem Herrn, zu Saul, übergehen.

21 David kehrte daher nach Ziklag zurück. Zu dieser Zeit stießen von Manasse zu ihm: Adnach, Josabad, Jediaël, Michael, Josabad, Elihu und Zilletai, die Häupter der Tausendschaften Manasses.

22 Sie halfen David im Kampf gegen die Räuberscharen; denn sie alle waren tapfere Krieger und wurden Oberste im Heer.

23 Tag für Tag kamen Leute zu David, um ihm zu helfen; und so entstand ein großes Heerlager gleich einem Heerlager Gottes.

Davids Gäste in Hebron: 12,24–41

24 Das sind die Zahlen aller wehrfähigen Männer, die zu David nach Hebron kamen, um ihm nach dem Wort des HERRN das Königtum Sauls zu übertragen:

25 Aus Juda kamen 6 800 wehrfähige Männer, die Schild und Lanze trugen.

26 Aus Simeon kamen 7 100 tapfere Krieger,

27 aus Levi 4 600 Mann,

28 dazu Jojada, der Fürst der Nachkommen Aarons, mit 3 700 Mann

29 und Zadok, ein junger, tapferer Krieger, dessen Großfamilie 22 Führer stellte.

30 Aus Benjamin, den Stammesbrüdern Sauls, kamen 3 000 Mann. Ihre Mehrheit war bis dahin in der Gefolgschaft des Hauses Saul geblieben.

31 Aus Efraim kamen 20 800 in ihren Großfamilien hoch angesehene Krieger,

32 aus dem halben Stamm Manasse 18 000 Mann, die namentlich dazu bestimmt waren, zu kommen und David zum König zu machen.

33 Von den Angehörigen Issachars, die die Zeiten verstanden und wussten, was Israel zu tun hatte, kamen 200 Oberste mit allen Stammesbrüdern, die ihrem Befehl unterstanden.

34 Aus Sebulon kamen 50 000 wehrfähige Männer, die mit allen Kriegswaffen zu kämpfen verstanden, um ihn ungeteilten Herzens zu unterstützen.

35 Aus Naftali kamen 1 000 Anführer und mit ihnen 37 000 Mann mit Schild und Lanze,

36 aus Dan 28 600 kampfbereite Männer,

37 aus Ascher 40 000 wehrfähige, kampfbereite Männer.

38 Von jenseits des Jordan, aus Ruben, Gad und dem halben Stamm Manasse kamen 120 000 Mann mit allen Waffen eines Kriegsheeres.

39 Alle diese waren Krieger, die die Schlachtreihe von ganzem Herzen unterstützten. Sie kamen nach Hebron, um David zum König von ganz Israel zu machen; aber auch alle übrigen Israeliten waren einmütigen Herzens dafür, David zum König zu machen.

40 Sie blieben drei Tage dort bei David; sie aßen und tranken, denn ihre Stammesbrüder hatten für sie gesorgt.

41 Auch jene, die bis nach Issachar, Sebulon und Naftali hin in ihrer Nähe wohnten, brachten auf Eseln, Kamelen, Maultieren und Rindern Lebensmittel zum Unterhalt herbei: Mehl, Feigen- und Traubenkuchen, Wein, Öl und eine große Menge Rinder und Schafe; denn es herrschte Freude in Israel.

