1. Chronik 14

Einheitsübersetzung

Erstarken des Königtums: 14,1–7

1 Hiram, der König von Tyrus, schickte eine Gesandtschaft zu David und ließ ihm Zedernholz überbringen; auch Maurer und Zimmerleute schickte er, die ihm einen Palast bauen sollten.

2 So erkannte David, dass ihn der HERR als König von Israel bestätigt hatte; denn wegen seines Volkes Israel war Davids Königtum zu hohem Ansehen gelangt.

3 David nahm sich noch weitere Frauen in Jerusalem und zeugte noch Söhne und Töchter.

4 Das sind die Namen der Söhne, die ihm in Jerusalem geboren wurden: Schima, Schobab, Natan, Salomo,

7 Elischama, Beeljada und Elifelet.

Davids Sieg über die Philister: 14,8–17

8 Die Philister hörten, dass David zum König von ganz Israel gesalbt worden war. Da zogen alle herauf, um David gefangen zu nehmen. David erfuhr davon und zog ihnen entgegen.

9 Als die Philister herankamen und in der Rafaïterebene umherstreiften,

10 befragte David Gott: Soll ich die Philister angreifen? Wirst du sie in meine Hand geben? Der HERR antwortete ihm: Greif sie an, ich will sie in deine Hand geben.

11 Da zog David nach Baal-Perazim. Dort schlug er die Philister und sagte: Gott hat durch meine Hand die Reihen meiner Feinde durchbrochen, wie Wasser durchbricht. Deshalb nennt man jenen Ort Baal-Perazim, Herr der Durchbrüche.

12 Die Philister ließen dort ihre Götter zurück. Sie wurden im Feuer verbrannt, wie David befohlen hatte.

13 Doch die Philister streiften noch einmal im Tal der Rafaïter umher.

14 David befragte Gott wieder und Gott antwortete ihm: Zieh nicht hinter ihnen her, sondern umgeh sie und komm von den Baka-Bäumen her an sie heran!

15 Wenn du dann in den Wipfeln der Baka-Bäume ein Geräusch wie von Schritten hörst, dann rück zum Kampf aus; denn Gott geht vor dir her, um das Heer der Philister zu schlagen.

16 David tat, was Gott ihm befohlen hatte, und er schlug das Heer der Philister von Gibeon bis Geser.

17 So drang der Ruhm Davids in alle Länder und der HERR legte Furcht vor ihm auf alle Völker.

