1. Chronik 16

Einheitsübersetzung

1 Man trug die Lade Gottes in das Zelt, das David für sie aufgestellt hatte, setzte sie an ihren Platz in der Mitte des Zeltes und brachte Brand- und Heilsopfer vor Gott dar.

2 Als David mit dem Darbringen der Brand- und Heilsopfer fertig war, segnete er das Volk im Namen des HERRN

3 und ließ an alle Israeliten, Männer und Frauen, je einen Laib Brot, einen Dattelkuchen und einen Traubenkuchen austeilen.

Davids Loblied: 16,4–36

4 David bestellte für den Dienst vor der Lade des HERRN Leviten, die den HERRN, den Gott Israels, rühmen, loben und preisen sollten.

5 Er bestellte Asaf als ersten, Secharja als zweiten, ferner Jaasiël, Schemiramot, Jehiël, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom und Jëiël. Sie sollten die Harfen und Zithern spielen, Asaf die Zimbeln schlagen

6 und die Priester Benaja und Jahasiël ständig die Trompeten blasen vor der Bundeslade Gottes.

7 An jenem Tag ließ David Asaf und seine Amtsbrüder zum ersten Mal diesen Lobpreis zur Ehre des HERRN vortragen:

8 Dankt dem HERRN! Ruft seinen Namen an! / Macht unter den Völkern seine Taten bekannt!

9 Singt ihm und spielt ihm, / sinnt nach über all seine Wunder!

10 Rühmt euch seines heiligen Namens! / Alle, die den HERRN suchen, / sollen sich von Herzen freuen.

11 Fragt nach dem HERRN und seiner Macht, / sucht sein Antlitz allezeit!

12 Denkt an die Wunder, die er getan hat, / an seine Zeichen und die Beschlüsse aus seinem Mund,

13 ihr Nachkommen seines Knechtes Israel, / ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat!

14 Er, der HERR, ist unser Gott. / Seine Herrschaft umgreift die Erde.

15 Gedenkt für immer seines Bundes, / an das Wort, das er gegeben hat für tausend Geschlechter,

16 an den Bund, den er mit Abraham geschlossen, / an den Eid, den er Isaak geschworen hat!

17 Er bestimmte ihn als Gesetz für Jakob, / als ewigen Bund für Israel.

18 Er sprach: Dir will ich Kanaan geben, / das Land, das dir als Erbe bestimmt ist.

19 Als sie noch gering waren an Zahl, / nur wenige und fremd im Land,

20 und noch zogen von Volk zu Volk, / von einem Reich zum andern,

21 da ließ er sie von niemand bedrücken, / wies ihretwegen Könige zurecht:

22 Tastet meine Gesalbten nicht an, / tut meinen Propheten nichts zuleide!

23 Singt dem HERRN, alle Lande! / Verkündet sein Heil von Tag zu Tag!

24 Erzählt bei den Nationen von seiner Herrlichkeit, / bei allen Völkern von seinen Wundern!

25 Denn groß ist der HERR und hoch zu loben, / mehr zu fürchten als alle Götter.

26 Denn alle Götter der Völker sind Nichtse, / aber der HERR ist es, der den Himmel gemacht hat.

27 Hoheit und Pracht sind vor seinem Angesicht, / Macht und Glanz in seinem Heiligtum.

28 Bringt dar dem HERRN, ihr Stämme der Völker, / bringt dar dem HERRN Ehre und Macht!

29 Bringt dar dem HERRN die Ehre seines Namens, / bringt Gaben und tretet vor ihn hin! / Werft euch nieder vor dem HERRN in heiligem Schmuck,

30 erbebt vor ihm, alle Lande! / Fest ist der Erdkreis gegründet, er wird nicht wanken.

31 Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke. / Verkündet bei den Nationen: Der HERR ist König!

32 Es brause das Meer und seine Fülle, / es jauchze die Flur und was auf ihr wächst.

33 Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN, / denn er kommt, um die Erde zu richten.

34 Danket dem HERRN, denn er ist gut, / denn seine Huld währt ewig!

35 Sagt: Hilf uns, du Gott unsres Heils, / führe uns zusammen, rette uns vor den Nationen! Wir wollen deinen heiligen Namen preisen, / uns rühmen, weil wir dich loben dürfen.

36 Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels, / vom Anfang bis ans Ende der Zeiten. Und das ganze Volk rief: Amen, und: Lob sei dem HERRN.

Gottesdienst in Jerusalem und Gibeon: 16,37–43

37 Auf Befehl Davids blieben Asaf und seine Brüder vor der Bundeslade des HERRN, um dauernd den täglichen Dienst bei ihr zu verrichten.

38 Bei ihnen waren Obed-Edom und seine Brüder, achtundsechzig Mann. Obed-Edom, der Sohn Jedutuns, und Hosa waren Torwächter.

39 Dem Priester Zadok aber und seinen Amtsbrüdern, den Priestern, übertrug er den Dienst vor der Wohnung des HERRN auf der Kulthöhe in Gibeon.

40 Sie sollten täglich am Morgen und am Abend auf dem Brandopferaltar dem HERRN Opfer darbringen und alles ausführen, was in der Weisung geschrieben steht, auf die der HERR die Israeliten verpflichtet hat.

41 Bei ihnen waren Heman und Jedutun sowie die anderen, die ausgewählt und namentlich dazu bestimmt waren, den HERRN zu loben: Denn seine Huld währt ewig.

42 Heman und Jedutun hatten Trompeten und Zimbeln für die Spieler und Instrumente für die Gotteslieder. Die Söhne Jedutuns waren für das Tor bestellt.

43 Dann ging das ganze Volk wieder nach Hause. Auch David ging heim, um seine Familie zu begrüßen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten