1. Chronik 4

Einheitsübersetzung

Einzelne Familien des Stammes Juda: 4,1–23

1 Die Söhne Judas waren: Perez, Hezron, Karmi, Hur und Schobal.

2 Reaja, der Sohn Schobals, zeugte Jahat und Jahat zeugte Ahumai und Lahad. Das waren die Sippen der Zoraïter.

3 Und das waren die Söhne Etams: Jesreel, Jischma und Jidbasch. Der Name ihrer Schwester war Hazlelponi.

4 Penuel war der Vater Gedors und Eser der Vater Huschas. Das waren die Nachkommen Hurs, des Erstgeborenen der Efrata, des Vaters von Betlehem.

5 Aschhur, der Vater Tekoas, hatte zwei Frauen, Hela und Naara.

6 Naara gebar ihm Ahusam, Hefer, Temni und Ahaschtari. Das waren die Söhne der Naara.

7 Die Söhne der Hela waren: Zeret, Zohar und Etnan.

8 Koz zeugte Anub, Zobeba, ferner die Sippen Aharhels, des Sohnes Harums.

9 Jabez war angesehener als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihn Jabez genannt; denn sie sagte: Ich habe ihn unter Beschwerden geboren.

10 Doch Jabez rief zum Gott Israels und sprach: Möchtest du mich segnen und mein Gebiet erweitern. Möchte deine Hand mit mir sein, dass du mich freimachst von Unheil und ich ohne Beschwerden bleibe. Und Gott erfüllte seine Bitte.

11 Kelub, der Bruder Schuhas, zeugte Mehir, den Vater Eschtons.

12 Eschton zeugte Bet-Rafa, Paseach und Tehinna, den Vater von Ir-Nahasch. Das sind die Männer von Recha.

13 Die Söhne des Kenas waren Otniël und Seraja, die Söhne Otniëls Hatat und Meonotai.

14 Meonotai zeugte Ofra. Seraja zeugte Joab, den Vater von Ge-Haraschim, Tal der Handwerker, denn sie waren Handwerker.

15 Die Söhne Kalebs, des Sohnes Jefunnes, waren: Iru, Ela und Naam. Der Sohn Elas war Kenas.

16 Die Söhne Jehallelels waren: Sif, Sifa, Tirja und Asarel.

17 Der Sohn Esras war: Jeter, dazu Mered, Efer und Jalon; Bitja empfing Mirjam, Schammai und Jischbach, den Vater von Eschtemoa.

18 Seine judäische Frau gebar: Jered, den Vater von Gedor, Heber, den Vater von Socho, und Jekutiël, den Vater von Sanoach. Das waren die Söhne der Bitja, der Tochter des Pharao, die Mered geheiratet hatte,

19 und die Söhne seiner judäischen Frau, der Schwester Nahams, des Vaters von Keïla, dem Garmiter, und von Eschtemoa, dem Maachatiter.

20 Die Söhne Schimons waren: Amnon, Rinna, Ben-Hanan und Tilon. Die Söhne Jischis waren Sohet und Ben-Sohet.

21 Die Söhne Schelas, des Sohnes Judas, waren: Er, der Vater Lechas, Lada, der Vater Mareschas, sowie die Sippen des Hauses der Byssusbearbeiter von Bet-Aschbea,

22 ferner Jokim und die Männer von Koseba sowie Joasch und Saraf, die Moab in Besitz genommen hatten, aber wieder nach Betlehem zurückgekehrt waren - die Berichte sind altüberliefert.

23 Sie sind die Töpfer und Einwohner von Netaïm und Gedera und wohnen dort im Dienst des Königs.

Der Stamm Simeon: 4,24–43

24 Die Söhne Simeons waren: Jemuël, Jamin, Jarib, Serach und Schaul.

25 Dessen Sohn war Schallum, dessen Sohn Mibsam und dessen Sohn Mischma.

26 Der Sohn Mischmas war Hammuël, dessen Sohn Sakkur und dessen Sohn Schimi.

27 Schimi hatte sechzehn Söhne und sechs Töchter. Doch seine Brüder waren nicht kinderreich und alle ihre Sippen erreichten nicht die Zahl der Söhne Judas.

28 Sie wohnten in Beerscheba, Molada, Hazar-Schual,

31 Bet-Markabot, Hazar-Susim, Bet-Biri und Schaarajim. Das waren ihre Städte mit den dazugehörenden Gehöften, bis David König wurde,

32 dazu noch Etam, Ajin, Rimmon, Tochen und Aschan, fünf Städte

33 mit all ihren Gehöften im Umkreis dieser Städte bis nach Baal hin. Das waren ihre Wohnsitze und sie hatten ihre eigenen Stammeslisten.

34 Meschobab, Jamlech, Joscha, der Sohn Amazjas,

35 Joël, Jehu, der Sohn Joschibjas, des Sohnes Serajas, des Sohnes Asiëls,

37 Sisa, der Sohn Schifis, des Sohnes Allons, des Sohnes Jedajas, des Sohnes Schimris, des Sohnes Schemajas:

38 Diese namentlich Genannten waren führende Männer in ihren Sippenverbänden. Ihre Großfamilien hatten sich stark vermehrt.

39 Daher zogen sie, um Weideplätze für ihre Schafe und Ziegen zu suchen, zum Osten des Tals, wo der Weg nach Gedor abzweigt.

40 Sie fanden fette und gute Weideplätze. Das Land war nach allen Seiten hin ausgedehnt, ruhig und friedlich; denn die früheren Bewohner gehörten zu den Hamiten.

41 So kamen diese mit Namen Aufgezeichneten in den Tagen des Königs Hiskija von Juda, machten einen Anschlag auf ihre Zelte und auf die Mëuniter, die sich dort fanden, und blieben bis zum heutigen Tag. Sie vollzogen an ihnen den Bann und ließen sich an ihrer Stelle nieder; denn es gab dort Weideplätze für ihre Schafe und Ziegen.

42 Von den Nachkommen Simeons zogen fünfhundert Mann in das Gebirge Seïr. Pelatja, Nearja, Refaja und Usiël, die Söhne Jischis, standen an ihrer Spitze.

43 Sie schlugen die Restbevölkerung, die von den Amalekitern noch vorhanden war, und wohnen dort bis zum heutigen Tag.

