1. Könige 4

Einheitsübersetzung

Salomos Beamte und Statthalter: 4,1–20

1 König Salomo war König von ganz Israel.

2 Dies waren seine obersten Beamten: Asarja, der Enkel Zadoks, war Priester.

3 Elihoref und Ahija, die Söhne Schischas, waren Staatsschreiber, Joschafat, der Sohn Ahiluds, war Sprecher des Königs.

4 Benaja, der Sohn Jojadas, war Heerführer. Zadok und Abjatar waren Priester.

5 Asarja, der Sohn Natans, war Vorgesetzter der Statthalter. Sabud, der Sohn Natans, war Priester, der Freund des Königs,

6 Ahischar war Palastvorsteher und Adoniram, der Sohn Abdas, war Aufseher über die Fronarbeiten.

7 Salomo hatte zwölf Statthalter für ganz Israel, die den König und sein Haus versorgten. Je einen Monat im Jahr hatte ihn jeder zu versorgen.

8 Das sind ihre Namen: Der Sohn Hurs im Gebirge Efraim,

9 der Sohn Dekers in Makaz, Schaalbim, Bet-Schemesch, Elon und Bet-Hanan,

10 der Sohn Heseds in Arubbot. Ihm unterstanden Socho und das ganze Gebiet von Hefer.

11 Dem Sohn Abinadabs unterstand der ganze Höhenrücken von Dor. Er hatte Tafat, eine Tochter Salomos, zur Frau.

12 Baana, der Sohn Ahiluds, verwaltete Taanach, Megiddo und ganz Bet-Schean, das an der Seite von Zaretan unterhalb von Jesreel liegt, von Bet-Schean bis Abel-Mehola und bis über Jokneam hinaus.

13 Der Sohn Gebers in Ramot-Gilead. Ihm unterstanden die Zeltdörfer Jaïrs, des Sohnes des Manasse, in Gilead und der Kreis Argob im Baschan, sechzig große Städte mit Mauern und bronzenen Torriegeln.

14 Ahinadab, der Sohn Iddos, in Mahanajim,

15 Ahimaaz in Naftali. Auch er hatte eine Tochter Salomos, nämlich Basemat, zur Frau.

16 Baana, der Sohn Huschais, in Ascher und Bealot,

17 Joschafat, der Sohn Paruachs, in Issachar,

18 Schimi, der Sohn Elas, in Benjamin.

19 Geber, der Sohn Uris, in Gilead, dem Land Sihons, des Königs der Amoriter, und Ogs, des Königs des Baschan. Dazu kam ein Vogt im Land Juda.

20 Das Volk von Juda und Israel war zahlreich wie der Sand am Meer. Es hatte zu essen und zu trinken und war glücklich.

