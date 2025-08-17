Einheitsübersetzung

Die Nachkommen Noachs: 10,1–32

1 Dies ist die Geschlechterfolge der Söhne Noachs, Sem, Ham und Jafet. Ihnen wurden nach der Flut Söhne geboren.

2 Die Söhne Jafets sind Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meschech und Tiras.

3 Die Söhne Gomers sind Aschkenas, Rifat und Togarma.

4 Die Söhne Jawans sind Elischa, Tarschisch, die Kittäer und die Rodaniter.

5 Von ihnen trennten sich die Inseln der Völker in ihren verschiedenen Ländern, jedes nach seiner Sprache, gemäß ihren Sippenverbänden, innerhalb ihrer Völker.

6 Die Söhne Hams sind Kusch, Ägypten, Put und Kanaan.

7 Die Söhne von Kusch sind Seba, Hawila, Sabta, Ragma und Sabtecha und die Söhne Ragmas sind Saba und Dedan.

8 Kusch zeugte Nimrod; dieser wurde der erste Held auf der Erde.

9 Er war ein tüchtiger Jäger vor dem HERRN. Deshalb pflegt man zu sagen: Ein tüchtiger Jäger vor dem HERRN wie Nimrod.

10 Kerngebiet seines Reiches war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Land Schinar.

11 Von diesem Land zog er nach Assur aus und erbaute Ninive, Rehobot-Ir, Kelach

12 sowie Resen, zwischen Ninive und Kelach, das ist die große Stadt.

13 Ägypten zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naftuhiter,

14 die Patrositer und die Kasluhiter, von denen die Philister abstammen, ferner die Kaftoriter.

15 Kanaan zeugte Sidon, seinen Erstgeborenen, und Het,

16 ferner die Jebusiter, die Amoriter, die Girgaschiter,

17 die Hiwiter, die Arkiter, die Siniter,

18 die Arwaditer, die Zemariter und die Hamatiter. Später verzweigten sich die Sippenverbände der Kanaaniter.

19 Das Gebiet der Kanaaniter reichte von Sidon, wenn man über Gerar kommt, bis Gaza, wenn man über Sodom, Gomorra, Adma und Zebojim kommt, bis Lescha.

20 Das waren die Söhne Hams nach ihren Sippenverbänden, nach ihren Sprachen in ihren Ländern und in ihren Völkern.

21 Auch Sem wurden Kinder geboren. Er ist der Stammvater aller Söhne Ebers, der ältere Bruder Jafets.

22 Die Söhne Sems sind Elam, Assur, Arpachschad, Lud und Aram.

23 Die Söhne Arams sind Uz, Hul, Geter und Masch.

24 Arpachschad zeugte Schelach, Schelach zeugte Eber.

25 Dem Eber wurden zwei Söhne geboren; der Name des einen war Peleg, Teilung, denn zu seiner Zeit wurde die Erde aufgeteilt, und der Name seines Bruders war Joktan.

26 Joktan zeugte Almodad, Schelef, Hazarmawet, Jerach,

29 Ofir, Hawila und Jobab. Das alles sind Söhne Joktans.

30 Ihr Siedlungsgebiet reichte von Mescha, wenn man über Sefar kommt, bis ans Ostgebirge.

31 Das waren die Söhne Sems nach ihren Sippenverbänden, nach ihren Sprachen in ihren Ländern, nach ihren Völkern.

32 Das waren die Sippenverbände der Söhne Noachs nach ihrer Geschlechterfolge in ihren Völkern. Von ihnen zweigten sich nach der Flut die Völker der Erde ab.

