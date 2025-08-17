Einheitsübersetzung

Von Adam bis Noach: 5,1–32

1 Dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams: Am Tag, da Gott den Menschen erschuf, machte er ihn Gott ähnlich.

2 Männlich und weiblich erschuf er sie, er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, da sie erschaffen wurden.

3 Adam war hundertdreißig Jahre alt, da zeugte er einen Sohn, der ihm ähnlich war, wie sein Bild, und gab ihm den Namen Set.

4 Nachdem Adam Set gezeugt hatte, lebte er noch achthundert Jahre und er zeugte Söhne und Töchter.

5 Die gesamte Lebenszeit Adams betrug neunhundertdreißig Jahre, dann starb er.

6 Set war hundertfünf Jahre alt, da zeugte er Enosch.

7 Nachdem Set Enosch gezeugt hatte, lebte er noch achthundertsieben Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

8 Die gesamte Lebenszeit Sets betrug neunhundertzwölf Jahre, dann starb er.

9 Enosch war neunzig Jahre alt, da zeugte er Kenan.

10 Nachdem Enosch Kenan gezeugt hatte, lebte er noch achthundertfünfzehn Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

11 Die gesamte Lebenszeit des Enosch betrug neunhundertfünf Jahre, dann starb er.

12 Kenan war siebzig Jahre alt, da zeugte er Mahalalel.

13 Nachdem Kenan Mahalalel gezeugt hatte, lebte er noch achthundertvierzig Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

14 Die gesamte Lebenszeit Kenans betrug neunhundertzehn Jahre, dann starb er.

15 Mahalalel war fünfundsechzig Jahre alt, da zeugte er Jered.

16 Nachdem Mahalalel Jered gezeugt hatte, lebte er noch achthundertdreißig Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

17 Die gesamte Lebenszeit Mahalalels betrug achthundertfünfundneunzig Jahre, dann starb er.

18 Jered war hundertzweiundsechzig Jahre alt, da zeugte er Henoch.

19 Nachdem Jered Henoch gezeugt hatte, lebte er noch achthundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

20 Die gesamte Lebenszeit Jereds betrug neunhundertzweiundsechzig Jahre, dann starb er.

21 Henoch war fünfundsechzig Jahre alt, da zeugte er Metuschelach.

22 Nachdem Henoch Metuschelach gezeugt hatte, ging er mit Gott dreihundert Jahre lang und zeugte Söhne und Töchter.

23 Die gesamte Lebenszeit Henochs betrug dreihundertfünfundsechzig Jahre.

24 Henoch ging mit Gott, dann war er nicht mehr da; denn Gott hatte ihn genommen.

25 Metuschelach war hundertsiebenundachtzig Jahre alt, da zeugte er Lamech.

26 Nachdem Metuschelach Lamech gezeugt hatte, lebte er noch siebenhundertzweiundachtzig Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

27 Die gesamte Lebenszeit Metuschelachs betrug neunhundertneunundsechzig Jahre, dann starb er.

28 Lamech war hundertzweiundachtzig Jahre alt, da zeugte er einen Sohn

29 und er gab ihm den Namen Noach - Ruhe -. Dabei sagte er: Er wird uns aufatmen lassen von unserer Arbeit und von der Mühe unserer Hände mit dem Erdboden, den der HERR verflucht hat.

30 Nachdem Lamech Noach gezeugt hatte, lebte er noch fünfhundertfünfundneunzig Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

31 Die gesamte Lebenszeit Lamechs betrug siebenhundertsiebenundsiebzig Jahre, dann starb er.

32 Noach zeugte im Alter von fünfhundert Jahren Sem, Ham und Jafet.

