2. Chronik 27

Einheitsübersetzung

Jotam: 27,1–9

1 Jotam war fünfundzwanzig Jahre alt, als er König wurde, und regierte sechzehn Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jeruscha und war eine Tochter Zadoks.

2 Er tat, was dem HERRN gefiel, genau wie sein Vater Usija, aber er drang nicht in den Tempel des HERRN ein. Das Volk jedoch handelte immer noch verkehrt.

3 Er baute das obere Tor am Haus des HERRN. Auch an der Mauer des Ofel baute er viel.

4 Ebenso baute er Städte im Gebirge Juda aus, errichtete Burgen und Türme in den Waldgebieten,

5 führte Krieg mit dem König der Ammoniter und besiegte ihn. Die Ammoniter mussten ihm in jenem Jahr hundert Talente Silber, zehntausend Kor Weizen und zehntausend Kor Gerste abliefern. Die gleiche Abgabe leisteten sie auch im zweiten und dritten Jahr.

6 So wurde Jotam mächtig; denn er achtete in seinem Verhalten auf den HERRN, seinen Gott.

7 Die übrige Geschichte Jotams, alle seine Kriege und Unternehmungen, sind aufgezeichnet im Buch der Könige von Israel und Juda.

8 Er war fünfundzwanzig Jahre alt, als er König wurde, und regierte sechzehn Jahre in Jerusalem.

9 Jotam entschlief zu seinen Vätern und man begrub ihn in der Davidstadt. Sein Sohn Ahas wurde König an seiner Stelle.

