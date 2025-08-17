3. Johannes

Einheitsübersetzung

ANSCHRIFT UND GRUSS: 1–4

1 Der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe.

2 Geliebter, ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlergeht.

3 Denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen, die für deine Treue zur Wahrheit Zeugnis ablegten und berichteten, wie du in der Wahrheit wandelst.

4 Ich habe keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln.

DIE GASTFREUNDSCHAFT DES GAIUS: 5–8

5 Geliebter, du handelst treu in allem, was du an den Brüdern tust, und sogar an fremden.

6 Sie haben vor der Gemeinde für deine Liebe Zeugnis abgelegt. Du wirst gut daran tun, wenn du sie für ihre Reise so ausrüstest, wie es Gottes würdig ist.

7 Denn für seinen Namen sind sie ausgezogen und haben von den Heiden nichts angenommen.

8 Darum sind wir verpflichtet, solche Männer aufzunehmen, damit auch wir zu Mitarbeitern für die Wahrheit werden.

DAS VERSAGEN DES DIOTREPHES: 9–11

9 Ich habe der Gemeinde geschrieben. Aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht auf.

10 Deshalb werde ich, wenn ich komme, an sein Tun und Treiben erinnern. Mit bösen Worten verleumdet er uns und gibt sich damit noch nicht zufrieden; sondern er selbst nimmt die Brüder nicht auf und hindert alle daran, die es tun wollen, und schließt diese aus der Gemeinde aus.

11 Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute! Wer das Gute tut, ist aus Gott; wer aber das Böse tut, hat Gott nicht gesehen.

EMPFEHLUNG DES DEMETRIUS UND GRÜSSE: 12–15

12 Für Demetrius legen alle und die Wahrheit selbst Zeugnis ab; auch wir legen Zeugnis ab und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist.

13 Vieles hätte ich dir noch zu schreiben; ich will aber nicht mit Tinte und Feder schreiben.

14 Ich hoffe, dich bald zu sehen; dann werden wir persönlich miteinander sprechen.

15 Friede sei mit dir! Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde, jeden Einzelnen!

