Einheitsübersetzung

EINSETZUNG DER PRIESTER ALS TRÄGER DER HEILIGKEIT: 8–10

Die Vorbereitungen für die ersten Opfer (mit Einsetzung der Priester) : 8,1–36

1 Der HERR sprach zu Mose:

2 Nimm Aaron und seine Söhne, die Gewänder, das Salböl, den Stier für das Sündopfer, die beiden Widder und den Korb mit den ungesäuerten Broten!

3 Dann ruf die ganze Gemeinde am Eingang des Offenbarungszeltes zusammen!

4 Mose tat, was ihm der HERR befohlen hatte, und die Gemeinde versammelte sich am Eingang des Offenbarungszeltes.

5 Mose sagte zur Gemeinde: Der HERR hat angeordnet, das Folgende zu tun.

6 Mose ließ Aaron und seine Söhne nähertreten und wusch sie mit Wasser.

7 Er legte ihm das Gewand an, gürtete ihn mit dem Gürtel, bekleidete ihn mit dem Obergewand und legte ihm das Efod an. Dann band er ihm die Schärpe um, an der er das Efod befestigte.

8 Er übergab ihm das Brustschild, in das er die Urim und Tummim steckte.

9 Dann setzte er ihm den Turban auf und befestigte an der Vorderseite des Turbans die goldene Rosette, das heilige Diadem, wie der HERR dem Mose geboten hatte.

10 Darauf nahm Mose das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darin war, um sie zu weihen.

11 Mit dem Öl spritzte er siebenmal gegen den Altar, salbte ihn und alle seine Geräte, das Becken und sein Gestell, um sie zu weihen.

12 Vom Salböl goss er etwas auf das Haupt Aarons und salbte ihn, um ihn zu weihen.

13 Dann ließ Mose die Söhne Aarons nähertreten, bekleidete sie mit Gewändern und legte ihnen den Gürtel an; er setzte ihnen den Kopfbund auf, wie es der HERR dem Mose geboten hatte.

14 Dann ließ er den Sündopferstier heranbringen. Auf seinen Kopf legten Aaron und seine Söhne ihre Hände

15 und Mose schlachtete ihn. Dann nahm Mose das Blut und tat etwas davon mit seinem Finger ringsum auf die Hörner des Altars, um für ihn Sühne zu erwirken. Nachher goss er das Blut am Sockel des Altars aus und weihte ihn; so entsühnte er ihn.

16 Danach nahm er das ganze Fett, das die Eingeweide bedeckt, die Fettmasse über der Leber, die beiden Nieren und ihr Fett und ließ diese Stücke auf dem Altar in Rauch aufgehen.

17 Was vom Stier noch übrig war, sein Fell und Fleisch sowie seinen Mageninhalt verbrannte er außerhalb des Lagers, wie es der HERR dem Mose geboten hatte.

18 Dann ließ er den Widder für das Brandopfer herbeibringen. Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Widders

19 und Mose schlachtete ihn. Er sprengte das Blut ringsum an den Altar.

20 Dann zerteilte er den Widder und ließ den Kopf, die Teile und das Fett in Rauch aufgehen.

21 Er wusch die Eingeweide und die Beine mit Wasser und ließ den ganzen Widder auf dem Altar in Rauch aufgehen. Es war ein Brandopfer zum beruhigenden Duft, ein Feueropfer für den HERRN, wie es der HERR dem Mose geboten hatte.

22 Dann ließ er den zweiten Widder, den Widder für das Opfer der Priestereinsetzung, herbeibringen. Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Widders

23 und Mose schlachtete ihn. Er nahm etwas von dessen Blut und tat es auf das rechte Ohrläppchen Aarons, auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes.

24 Dann ließ er die Söhne Aarons nähertreten und tat etwas von dem Blut auf ihr rechtes Ohrläppchen, auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fußes. Danach sprengte Mose das Blut ringsum an den Altar.

25 Er nahm auch das Fett, den Fettschwanz, das ganze Fett, das sich über den Eingeweiden befindet, die Fettmasse über der Leber, die beiden Nieren und ihr Fett und die rechte Schenkelkeule.

26 Aus dem Korb mit den ungesäuerten Broten, der vor dem HERRN stand, nahm er einen ungesäuerten Kuchen, einen Ölbrotkuchen und einen Brotfladen, die er auf die Fettstücke und die rechte Schenkelkeule legte.

27 Das alles gab er in die Hände Aarons und seiner Söhne und hob es dann vor dem HERRN als Erhebungsopfer empor.

28 Dann nahm es Mose aus ihren Händen und ließ es auf dem Altar mit dem Brandopfer in Rauch aufgehen. Das war das Opfer der Priestereinsetzung zum beruhigenden Duft, ein Feueropfer für den HERRN.

29 Mose nahm auch das Bruststück und erhob es als Erhebungsopfer vor dem HERRN. Dieser Teil des Opferwidders bei der Weihe der Priester gehörte Mose als Anteil, wie es der HERR dem Mose geboten hatte.

30 Danach nahm Mose etwas Salböl und etwas von dem Blut, das auf dem Altar war, und spritzte es auf Aaron und dessen Gewänder sowie auf seine Söhne und deren Gewänder. So weihte er Aaron und dessen Gewänder sowie seine Söhne und deren Gewänder.

31 Mose sagte zu Aaron und seinen Söhnen: Kocht das Fleisch am Eingang des Offenbarungszeltes! Ihr sollt es dort essen, ebenso wie das Brot aus dem Korb des Priestereinsetzungsopfers, wie ich es geboten habe: Aaron und seine Söhne sollen es essen.

32 Was vom Fleisch und vom Brot übrig bleibt, sollt ihr im Feuer verbrennen.

33 Sieben Tage lang sollt ihr den Eingang des Offenbarungszeltes nicht verlassen, bis die Zeit eurer Einsetzung um ist; denn sieben Tage dauert eure Einsetzung.

34 Wie man es am heutigen Tag getan hat, so hat der HERR angeordnet, soll man es auch weiter tun, um für euch Versöhnung zu erwirken.

35 Sieben Tage lang, Tag und Nacht, sollt ihr am Eingang des Offenbarungszeltes bleiben und auf die Anordnungen des HERRN achten; dann werdet ihr nicht sterben. Denn so ist es mir geboten worden.

36 Aaron und seine Söhne taten alles, was der HERR durch Mose geboten hatte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten