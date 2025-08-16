Einheitsübersetzung

VORBEREITUNGEN FÜR DEN AUFBRUCH VOM SINAI: 1,1–10,10

Erste Musterung des Volkes: 1,1–54

1 Am ersten Tag des zweiten Monats im zweiten Jahr nach ihrem Auszug aus Ägypten sprach der HERR in der Wüste Sinai im Offenbarungszelt zu Mose:

2 Ermittelt die Gesamtzahl der Israeliten in der Gemeinde, geordnet nach ihren Sippen und ihren Großfamilien; zählt alle Männer einzeln mit Namen,

3 die zwanzig Jahre und älter sind, alle wehrfähigen Israeliten! Mustert sie für ihre Heeresverbände, du und Aaron!

4 Aus jedem Stamm soll euch dabei ein Mann helfen, und zwar jeweils das Haupt einer Großfamilie.

5 Das sind die Namen der Männer, die euch beistehen sollen: aus Ruben Elizur, der Sohn Schedëurs;

6 aus Simeon Schelumiël, der Sohn Zurischaddais;

7 aus Juda Nachschon, der Sohn Amminadabs;

8 aus Issachar Netanel, der Sohn Zuars;

9 aus Sebulon Eliab, der Sohn Helons;

10 von den Nachkommen Josefs: aus Efraim Elischama, der Sohn Ammihuds, und aus Manasse Gamliël, der Sohn Pedazurs;

11 aus Benjamin Abidan, der Sohn Gidonis;

12 aus Dan Ahiëser, der Sohn Ammischaddais;

13 aus Ascher Pagiël, der Sohn Ochrans;

14 aus Gad Eljasaf, der Sohn Deguëls;

15 aus Naftali Ahira, der Sohn Enans.

16 Das sind die von der Gemeinde berufenen Anführer der Stämme ihrer Väter; sie waren die Befehlshaber der Tausendschaften Israels.

17 Mose und Aaron nahmen diese mit Namen genannten Männer

18 und versammelten die ganze Gemeinde am ersten Tag des zweiten Monats. Dann erhob man die Geschlechter nach Sippen und Großfamilien. Man zählte jeden einzeln mit Namen, von zwanzig Jahren an aufwärts.

19 Wie der HERR es Mose geboten hatte, so musterte man sie in der Wüste Sinai.

20 Zuerst kamen die Nachkommen Rubens, des Erstgeborenen Israels: Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach ihren Sippen und ihren Großfamilien und zählte alle wehrfähigen Männer einzeln mit Namen von 20 Jahren an aufwärts.

21 Die Zahl der aus dem Stamm Ruben Gemusterten betrug 46 500 Mann.

22 Sodann die Simeoniter: Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach ihren Sippen und ihren Großfamilien und zählte jeden einzeln mit Namen, alle wehrfähigen Männer von zwanzig Jahren an aufwärts.

23 Die Zahl der aus dem Stamm Simeon Gemusterten betrug 59 300 Mann.

24 Sodann die Gaditer: Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach ihren Sippen und ihren Großfamilien und zählte mit Namen alle wehrfähigen Männer von zwanzig Jahren an aufwärts.

25 Die Zahl der aus dem Stamm Gad Gemusterten betrug 45 650 Mann.

26 Sodann die Nachkommen Judas: Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach ihren Sippen und ihren Großfamilien und zählte mit Namen alle wehrfähigen Männer von zwanzig Jahren an aufwärts.

27 Die Zahl der aus dem Stamm Juda Gemusterten betrug 74 600 Mann.

28 Sodann die Issachariter: Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach ihren Sippen und ihren Großfamilien und zählte mit Namen alle wehrfähigen Männer von zwanzig Jahren an aufwärts.

29 Die Zahl der aus dem Stamm Issachar Gemusterten betrug 54 400 Mann.

30 Sodann die Sebuloniter: Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach ihren Sippen und ihren Großfamilien und zählte mit Namen alle wehrfähigen Männer von zwanzig Jahren an aufwärts.

31 Die Zahl der aus dem Stamm Sebulon Gemusterten betrug 57 400 Mann.

32 Sodann die Nachkommen Josefs, zuerst die Efraimiter: Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach ihren Sippen und ihren Großfamilien und zählte mit Namen alle wehrfähigen Männer von zwanzig Jahren an aufwärts.

33 Die Zahl der aus dem Stamm Efraim Gemusterten betrug 40 500 Mann.

34 Sodann die Manassiter: Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach ihren Sippen und ihren Großfamilien und zählte mit Namen alle wehrfähigen Männer von zwanzig Jahren an aufwärts.

35 Die Zahl der aus dem Stamm Manasse Gemusterten betrug 32 200 Mann.

36 Sodann die Benjaminiter: Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach ihren Sippen und ihren Großfamilien und zählte mit Namen alle wehrfähigen Männer von zwanzig Jahren an aufwärts.

37 Die Zahl der aus dem Stamm Benjamin Gemusterten betrug 35 400 Mann.

38 Sodann die Daniter: Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach ihren Sippen und ihren Großfamilien und zählte mit Namen alle wehrfähigen Männer von zwanzig Jahren an aufwärts.

39 Die Zahl der aus dem Stamm Dan Gemusterten betrug 62 700 Mann.

40 Sodann die Ascheriter: Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach ihren Sippen und ihren Großfamilien und zählte mit Namen alle wehrfähigen Männer von zwanzig Jahren an aufwärts.

41 Die Zahl der aus dem Stamm Ascher Gemusterten betrug 41 500 Mann.

42 Sodann die Naftaliter: Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach ihren Sippen und ihren Großfamilien und zählte alle wehrfähigen Männer mit Namen von zwanzig Jahren an aufwärts.

43 Die Zahl der aus dem Stamm Naftali Gemusterten betrug 53 400 Mann.

44 Das waren die Gemusterten, die Mose und Aaron zusammen mit den Anführern Israels musterten; es waren zwölf Anführer, je einer aus seiner Großfamilie.

45 So ergab sich die Gesamtzahl der gemusterten Israeliten, geordnet nach ihren Großfamilien, alle wehrfähigen Männer in Israel von zwanzig Jahren an aufwärts.

46 Die Gesamtzahl der Gemusterten betrug 603 550.

47 Die aber, die dem Stamm ihrer Väter nach Leviten waren, wurden nicht gemustert.

48 Der HERR sprach zu Mose:

49 Unter den Israeliten sollst du nur den Stamm Levi nicht mustern und zählen.

50 Betrau die Leviten mit der Sorge für die Wohnung des Bundeszeugnisses, für ihre Geräte und für alles, was dazugehört! Sie sollen die Wohnung und alle ihre Geräte tragen und sollen sie pflegen; sie sollen ihren Lagerplatz rings um die Wohnung haben.

51 Beim Aufbruch der Wohnung sollen die Leviten sie abbauen und beim Lagern der Wohnung sollen die Leviten sie aufstellen. Jeder Unbefugte, der sich nähert, ist dem Tod verfallen.

52 Die Israeliten sollen sich jeder an seinem Lagerplatz lagern, jeder bei seinem Feldzeichen, bei seiner Abteilung im Heer.

53 Die Leviten aber sollen ihr Lager rings um die Wohnung des Bundeszeugnisses aufschlagen, damit kein Zorn die Gemeinde der Israeliten trifft; die Leviten sollen den Dienst an der Wohnung des Bundeszeugnisses tun.

54 Die Israeliten taten alles genauso, wie es der HERR dem Mose geboten hatte. So machten sie es.

