Einheitsübersetzung

Das Heiligtum als Mittelpunkt des Lagers. Anordnung der Stämme: 2,1–34

1 Der HERR sprach zu Mose und Aaron:

2 Alle Israeliten sollen bei ihren Feldzeichen lagern, bei den Zeichen ihrer Großfamilie. Gegenüber dem Offenbarungszelt, rings umher sollen sie lagern.

3 Vorne, gegen Sonnenaufgang hin, ist das Lager Judas mit seinem Feldzeichen, geordnet nach Abteilungen. Anführer der Nachkommen Judas ist Nachschon, der Sohn Amminadabs;

4 sein Heer zählt im Ganzen 74 600 Gemusterte.

5 Es lagern daneben: der Stamm Issachar; Anführer der Issachariter ist Netanel, der Sohn Zuars;

6 sein Heer zählt im Ganzen 54 400 Gemusterte.

7 Der Stamm Sebulon; Anführer der Sebuloniter ist Eliab, der Sohn Helons;

8 sein Heer zählt im Ganzen 57 400 Gemusterte.

9 Die Gesamtzahl der Gemusterten, die zum Lager Judas gehören, beträgt 186 400 Mann, geordnet nach Abteilungen. Sie brechen als Erste auf.

10 Im Süden ist das Lager Rubens mit seinem Feldzeichen, geordnet nach Abteilungen. Anführer der Rubeniter ist Elizur, der Sohn Schedëurs;

11 sein Heer zählt im Ganzen 46 500 Gemusterte.

12 Es lagern daneben: der Stamm Simeon; Anführer der Simeoniter ist Schelumiël, der Sohn Zurischaddais;

13 sein Heer zählt im Ganzen 59 300 Gemusterte.

14 Der Stamm Gad; Anführer der Gaditer ist Eljasaf, der Sohn Reguëls;

15 sein Heer zählt im Ganzen 45 650 Gemusterte.

16 Die Gesamtzahl der Gemusterten, die zum Lager Rubens gehören, beträgt 151 450 Mann, geordnet nach Abteilungen. Sie brechen als Zweite auf.

17 Dann bricht das Offenbarungszelt auf und das Lager der Leviten, das in der Mitte der Lager liegt. Wie sie lagern, so sollen sie aufbrechen, jeder an seiner Stelle, nach ihren Feldzeichen geordnet.

18 Im Westen ist das Lager Efraims mit seinem Feldzeichen, geordnet nach Abteilungen. Anführer der Efraimiter ist Elischama, der Sohn Ammihuds;

19 sein Heer zählt im Ganzen 40 500 Gemusterte.

20 Es lagern daneben: der Stamm Manasse; Anführer der Manassiter ist Gamliël, der Sohn Pedazurs;

21 sein Heer zählt im Ganzen 32 200 Gemusterte.

22 Der Stamm Benjamin; Anführer der Benjaminiter ist Abidan, der Sohn Gidonis;

23 sein Heer zählt im Ganzen 35 400 Gemusterte.

24 Die Gesamtzahl der Gemusterten, die zum Lager Efraims gehören, beträgt 108 100 Mann, geordnet nach Abteilungen. Sie brechen als Dritte auf.

25 Im Norden ist das Lager Dans mit seinem Feldzeichen, geordnet nach Abteilungen. Anführer der Daniter ist Ahiëser, der Sohn Ammischaddais;

26 sein Heer zählt im Ganzen 62 700 Gemusterte.

27 Es lagern daneben: der Stamm Ascher; Anführer der Ascheriter ist Pagiël, der Sohn Ochrans;

28 sein Heer zählt im Ganzen 41 500 Gemusterte.

29 Der Stamm Naftali; Anführer der Naftaliter ist Ahira, der Sohn Enans;

30 sein Heer zählt im Ganzen 53 400 Gemusterte.

31 Die Gesamtzahl der Gemusterten, die zum Lager Dans gehören, beträgt 157 600 Mann. Sie brechen als Letzte auf, nach ihren Feldzeichen geordnet.

32 Das sind die gemusterten Israeliten, geordnet nach ihren Großfamilien. Die Gesamtzahl der Gemusterten im Lager, geordnet nach Abteilungen, beträgt 603 550 Mann.

33 Die Leviten wurden, wie der HERR es Mose geboten hatte, unter den Israeliten nicht gemustert.

34 Die Israeliten führten alles aus, was der HERR dem Mose geboten hatte; sie lagerten geordnet nach ihren Feldzeichen und so brachen sie auch auf, jeder in seiner Sippe und bei seiner Großfamilie.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten