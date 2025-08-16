Einheitsübersetzung

1 sagte der HERR zu Mose und zu dem Priester Eleasar, dem Sohn Aarons:

2 Ermittelt die Gesamtzahl der Gemeinde aller Israeliten, die zwanzig Jahre und älter sind, aller wehrfähigen Israeliten, geordnet nach ihren Großfamilien!

3 Da redeten Mose und der Priester Eleasar zu den Israeliten in den Steppen von Moab, am Jordan bei Jericho:

4 Alle Männer von zwanzig Jahren und darüber, wie der HERR es Mose geboten hatte. Das sind die Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen waren:

5 Ruben war der Erstgeborene Israels. Zu den Rubenitern gehörten von Henoch die Sippe der Henochiter, von Pallu die Sippe der Palluiter,

6 von Hezron die Sippe der Hezroniter, von Karmi die Sippe der Karmiter.

7 Das waren die Sippen der Rubeniter. Die Zahl der bei ihnen Gemusterten betrug 43 730 Mann.

8 Der Sohn Pallus war Eliab;

9 die Söhne Eliabs: Nemuël, Datan und Abiram. Datan und Abiram waren die Abgeordneten der Gemeinde, die mit Mose und Aaron in Streit geraten waren, zusammen mit der Gemeinde Korachs, als diese mit dem HERRN in Streit geraten war.

10 Die Erde tat ihren Rachen auf und verschlang sie und Korach, als die Gemeinde ums Leben kam, als das Feuer die zweihundertfünfzig Mann fraß und sie zu einem Zeichen wurden.

11 Die Söhne Korachs waren aber nicht ums Leben gekommen.

12 Zu den Simeonitern gehörten folgende Sippen: von Jemuël die Sippe der Jemuëliter, von Jamin die Sippe der Jaminiter, von Jachin die Sippe der Jachiniter,

13 von Serach die Sippe der Serachiter, von Schaul die Sippe der Schauliter.

14 Das waren die Sippen der Simeoniter, im Ganzen 22 200 Mann.

15 Zu den Gaditern gehörten folgende Sippen: von Zifjon die Sippe der Zifjoniter, von Haggi die Sippe der Haggiter, von Schuni die Sippe der Schuniter,

16 von Osni die Sippe der Osniter, von Eri die Sippe der Eriter,

17 von Arod die Sippe der Aroditer, von Areli die Sippe der Areliter.

18 Das waren die Sippen der Gaditer mit ihren Gemusterten, im Ganzen 40 500 Mann.

19 Die Söhne Judas waren: Er und Onan; Er und Onan aber waren in Kanaan gestorben.

20 Zu den Nachkommen Judas gehörten folgende Sippen: von Schela die Sippe der Schelaniter, von Perez die Sippe der Pereziter, von Serach die Sippe der Serachiter.

21 Zu den Perezitern gehörten von Hezron die Sippe der Hezroniter und von Hamul die Sippe der Hamuliter.

22 Das waren die Sippen Judas mit ihren Gemusterten, im Ganzen 76 500 Mann.

23 Zu den Issacharitern gehörten folgende Sippen: von Tola die Sippe der Tolaiter, von Puwa die Sippe der Puwaniter,

24 von Jaschub die Sippe der Jaschubiter, von Schimron die Sippe der Schimroniter.

25 Das waren die Sippen Issachars mit ihren Gemusterten, im Ganzen 64 300 Mann.

26 Zu den Sebulonitern gehörten folgende Sippen: von Sered die Sippe der Serediter, von Elon die Sippe der Eloniter, von Jachleel die Sippe der Jachleeliter.

27 Das waren die Sippen der Sebuloniter mit ihren Gemusterten, im Ganzen 60 500 Mann.

28 Zu den Nachkommen Josefs gehörten folgende Sippen: Manasse und Efraim.

29 Die Manassiter: von Machir die Sippe der Machiriter; Machir zeugte Gilead und von Gilead stammt die Sippe der Gileaditer.

30 Das waren die Gileaditer: von Iëser die Sippe der Iëseriter, von Helek die Sippe der Helekiter,

31 von Asriël die Sippe der Asriëliter, von Schechem die Sippe der Schechemiter,

32 von Schemida die Sippe der Schemidaiter, von Hefer die Sippe der Heferiter.

33 Zelofhad, der Sohn Hefers, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter; die Töchter Zelofhads hießen Machla, Noa, Hogla, Milka und Tirza.

34 Das waren die Sippen Manasses mit ihren Gemusterten, im Ganzen 52 700 Mann.

35 Das waren die Sippen der Efraimiter: von Schutelach die Sippe der Schutelachiter, von Becher die Sippe der Becheriter, von Tahan die Sippe der Tahaniter.

36 Das waren die Schutelachiter: von Eran die Sippe der Eraniter.

37 Das waren die Sippen der Efraimiter mit ihren Gemusterten, im Ganzen 32 500 Mann. Das waren die Nachkommen Josefs nach ihren Sippen.

38 Zu den Benjaminitern gehörten folgende Sippen: von Bela die Sippe der Belaiter, von Aschbel die Sippe der Aschbeliter, von Ahiram die Sippe der Ahiramiter,

39 von Schufam die Sippe der Schufamiter, von Hufam die Sippe der Hufamiter.

40 Die Söhne Belas waren Ard und Naaman; von Ard stammt die Sippe der Arditer, von Naaman die Sippe der Naamaniter.

41 Das waren die Benjaminiter nach ihren Sippen; die Zahl der bei ihnen Gemusterten betrug 45 600 Mann.

42 Zu den Danitern gehörten folgende Sippen: von Schuham die Sippe der Schuhamiter. Das waren die Sippen Dans nach ihren Sippen.

43 Alle Sippen der Schuhamiter mit ihren Gemusterten betrugen im Ganzen 64 400 Mann.

44 Zu den Ascheritern gehörten folgende Sippen: von Jimna die Sippe der Jimnaiter, von Jischwi die Sippe der Jischwiter, von Beria die Sippe der Beriaiter.

45 Zu den Beriaitern gehörten folgende Sippen: von Heber die Sippe der Heberiter, von Malkiël die Sippe der Malkiëliter.

46 Die Tochter Aschers hieß Serach.

47 Das waren die Sippen der Ascheriter mit ihren Gemusterten, im Ganzen 53 400 Mann.

48 Zu den Naftalitern gehörten folgende Sippen: von Jachzeel die Sippe der Jachzeeliter, von Guni die Sippe der Guniter,

49 von Jezer die Sippe der Jezeriter, von Schillem die Sippe der Schillemiter.

50 Das waren die Sippen Naftalis nach ihren Sippen. Die Zahl der bei ihnen Gemusterten betrug 45 400 Mann.

51 Die Gesamtzahl der gemusterten Israeliten betrug 601 730 Mann.

52 Der HERR sprach zu Mose:

53 An diese Männer soll das Land als Erbbesitz verteilt werden, entsprechend der Zahl der Namen.

54 Wer mehr Namen zählt, dem sollst du einen größeren Erbbesitz geben; wer weniger zählt, dem sollst du einen kleineren Erbbesitz geben. Jedem soll sein Erbbesitz entsprechend der Zahl der bei ihm Gemusterten gegeben werden.

55 Doch soll das Land durch das Los verteilt werden und sie sollen ihren Erbbesitz nach den Namen der Stämme ihrer Väter erhalten.

56 Der Erbbesitz soll durch das Los zwischen den großen und den kleinen Stämmen aufgeteilt werden.

57 Das waren die Gemusterten Levis nach ihren Sippen: von Gerschon die Sippe der Gerschoniter, von Kehat die Sippe der Kehatiter, von Merari die Sippe der Merariter.

58 Das waren die Sippen Levis: die Sippe der Libniter, die Sippe der Hebroniter, die Sippe der Machliter, die Sippe der Muschiter, die Sippe der Korachiter. Kehat zeugte Amram.

59 Die Frau Amrams hieß Jochebed; sie war die Tochter Levis, die dem Levi noch in Ägypten geboren wurde. Sie gebar dem Amram Aaron und Mose sowie deren Schwester Mirjam.

60 Dem Aaron wurden Nadab und Abihu, Eleasar und Itamar geboren.

61 Nadab und Abihu aber waren gestorben, als sie vor dem HERRN ein unrechtmäßiges Feueropfer darbrachten.

62 Bei den Leviten wurden im Ganzen 23 000 Mann gemustert, alle männlichen Personen im Alter von einem Monat und darüber. Sie wurden aber nicht zusammen mit den Israeliten gemustert; denn ihnen wurde kein Erbbesitz unter den Israeliten gegeben.

63 Das waren die von Mose und dem Priester Eleasar Gemusterten, die Israeliten, die sie in den Steppen von Moab am Jordan bei Jericho gemustert hatten.

64 Unter ihnen war niemand mehr von den Gemusterten, die Israeliten, die Mose und der Priester Aaron in der Wüste Sinai gemustert hatten.

65 Denn über sie hatte der HERR ja gesagt: Sie müssen in der Wüste sterben. Daher war keiner von ihnen übrig geblieben außer Kaleb, der Sohn Jefunnes, und Josua, der Sohn Nuns.

