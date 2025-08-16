Einheitsübersetzung

Opfer und Feste: 28,1–30,1

1 Der HERR sprach zu Mose:

2 Gebiete den Israeliten und sag zu ihnen: Ihr sollt darauf bedacht sein, zur festgesetzten Zeit meine Opfergaben, meine Speise, durch das Feueropfer als beruhigenden Duft mir darzubringen.

3 Sag zu ihnen: Das ist das Feueropfer, das ihr dem HERRN darbringen sollt: täglich zwei fehlerlose einjährige Lämmer als regelmäßiges Brandopfer.

4 Das eine Lamm sollst du am Morgen, das zweite Lamm in der Abenddämmerung herrichten,

5 dazu ein zehntel Efa Weizenfeinmehl, das mit einem viertel Hin gestoßenen Öls vermengt ist, als Speiseopfer.

6 Ein regelmäßiges Brandopfer, das am Berg Sinai als beruhigender Duft, als Feueropfer, für den HERRN hergerichtet wurde.

7 Das dazugehörende Trankopfer soll aus einem viertel Hin je Lamm bestehen. Spende es dem HERRN als Trankopfer von berauschendem Getränk im Heiligtum!

8 Das zweite Lamm sollst du in der Abenddämmerung herrichten; wie das Speiseopfer am Morgen und das dazugehörige Trankopfer sollst du es herrichten, als Feueropfer zum beruhigenden Duft für den HERRN.

9 Am Sabbat aber nimm zwei fehlerlose einjährige Lämmer, dazu als Speiseopfer zwei Zehntel Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt ist, sowie das dazugehörende Trankopfer;

10 das sei das Sabbatbrandopfer an jedem Sabbat, zusätzlich zum regelmäßigen Brandopfer mit dem entsprechenden Trankopfer.

11 Am Anfang eurer Monate sollt ihr für den HERRN als Brandopfer zwei einjährige Jungstiere, einen Widder und sieben fehlerlose einjährige Lämmer darbringen,

12 dazu je Jungstier drei Zehntel Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt ist, als Speiseopfer, außerdem zwei Zehntel Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt ist, als zu dem Widder gehörendes Speiseopfer

13 sowie je Lamm ein Zehntel Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt ist, als Speiseopfer; dies sei das Brandopfer als beruhigender Duft, als Feueropfer für den HERRN.

14 Die dazugehörenden Trankopfer bestehen aus einem halben Hin Wein je Jungstier, einem drittel Hin für den Widder und einem viertel Hin Wein je Lamm. Das ist das monatliche Opfer, das in jedem Monat des Jahres am Neumond dargebracht wird.

15 Auch soll man einen Ziegenbock als Sündopfer für den HERRN herrichten, zusätzlich zu dem regelmäßigen Brandopfer und dem dazugehörenden Trankopfer.

16 Am vierzehnten Tag des ersten Monats ist das Pessachfest für den HERRN.

17 Der fünfzehnte Tag dieses Monats ist ein Festtag. Sieben Tage lang soll man ungesäuerte Brote essen.

18 Am ersten Tag findet eine heilige Versammlung statt; an ihm dürft ihr keine schwere Arbeit verrichten;

19 ihr sollt ein Feueropfer darbringen, ein Brandopfer für den HERRN: zwei Jungstiere, einen Widder und sieben einjährige Lämmer, fehlerlos sollen sie euch sein.

20 Als das dazugehörende Speiseopfer sollt ihr je Jungstier drei Zehntel Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt ist, und zwei Zehntel für den Widder herrichten;

21 außerdem sollst du je Lamm ein Zehntel herrichten,

22 zusätzlich einen Sündopferbock, um für euch Sühne zu erwirken.

23 Das sollt ihr zusätzlich zu dem Morgenbrandopfer herrichten, das zu dem regelmäßigen Brandopfer gehört.

24 Diese Opfer sollt ihr sieben Tage lang täglich als Speise, als Feueropfer zum beruhigenden Duft für den HERRN bereiten. Das soll zusätzlich zu dem regelmäßigen Brandopfer und dem dazugehörenden Trankopfer geschehen.

25 Am siebten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung abhalten; an diesem Tag dürft ihr keine schwere Arbeit verrichten.

26 Am Tag der Erstlingsfrüchte, wenn ihr dem HERRN das Speiseopfer vom neuen Getreide darbringt, an eurem Wochenfest, sollt ihr die heilige Versammlung abhalten; auch an diesem Tag dürft ihr keine schwere Arbeit verrichten;

27 ihr sollt als Brandopfer zum beruhigenden Duft für den HERRN zwei Jungstiere, einen Widder und sieben einjährige Lämmer darbringen

28 und als dazugehörendes Speiseopfer je Jungstier drei Zehntel Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt ist, zwei Zehntel für den einen Widder

29 und ein Zehntel für jedes der sieben Lämmer;

30 einen Ziegenbock, um für euch Sühne zu erwirken.

31 Das sollt ihr zusätzlich zu dem regelmäßigen Brandopfer, dem dazugehörenden Speiseopfer und den dazugehörenden Trankopfern darbringen. Aber ihr dürft dabei nur fehlerlose Tiere verwenden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten