Einheitsübersetzung

Aussonderung der Priester und Leviten: 3,1–13

1 Das ist die Geschlechterfolge nach Aaron und Mose, zu der Zeit, als der HERR mit Mose auf dem Berg Sinai redete.

2 Das waren die Namen der Söhne Aarons: Nadab, der Erstgeborene, und Abihu, Eleasar und Itamar.

3 Das waren die Namen der Söhne Aarons, der gesalbten Priester, denen man die Hand gefüllt hatte zum Priesterdienst.

4 Nadab und Abihu waren vor den Augen des HERRN gestorben, als sie in der Wüste Sinai dem HERRN ein unrechtmäßiges Feueropfer darbrachten. Sie hatten keine Söhne und so versahen dann Eleasar und Itamar unter der Aufsicht ihres Vaters Aaron den Priesterdienst.

5 Der HERR sprach zu Mose:

6 Lass den Stamm Levi vor dem Priester Aaron antreten, damit sie ihm dienen!

7 Sie sollen seine Anordnung befolgen und den Dienst der ganzen Gemeinde vor dem Offenbarungszelt tun, indem sie den Dienst an der Wohnung verrichten.

8 Sie sollen alle Geräte des Offenbarungszeltes versorgen und den Dienst der Israeliten tun, indem sie den Dienst an der Wohnung verrichten.

9 Die Leviten sollst du Aaron und seinen Söhnen zuweisen; sie sollen unter den Israeliten ausschließlich für den Dienst bei Aaron bestimmt sein.

10 Aaron und seine Söhne aber sollst du beauftragen, ihren Priesterdienst zu tun. Jeder Unbefugte, der sich nähert, ist dem Tod verfallen.

11 Der HERR sprach zu Mose:

12 Siehe, hiermit nehme ich die Leviten aus der Mitte der Israeliten als Ersatz für alle Erstgeborenen, die den Mutterschoß durchbrechen. Die Leviten gehören mir;

13 denn alle Erstgeborenen gehören mir. Als ich in Ägypten alle Erstgeborenen erschlug, habe ich alle Erstgeborenen in Israel mir geheiligt, bei den Menschen und beim Vieh. Mir gehören sie; ich bin der HERR.

Musterung der Leviten für den Dienst am Heiligtum, Musterung der Erstgeborenen: 3,14–4,49

14 Der HERR sprach in der Wüste Sinai zu Mose:

15 Mustere die Leviten nach ihren Großfamilien und ihren Sippen! Alle männlichen Personen von einem Monat und darüber sollst du mustern.

16 Da musterte sie Mose nach dem Befehl des HERRN, wie ihm geboten worden war.

17 Das waren die Namen der Söhne Levis: Gerschon, Kehat und Merari.

18 Die Namen der Söhne Gerschons und ihrer Sippen waren Libni und Schimi,

19 die der Söhne Kehats und ihrer Sippen Amram, Jizhar, Hebron und Usiël,

20 die der Söhne Meraris und ihrer Sippen Machli und Muschi. Das waren die Sippen Levis, geordnet nach ihren Großfamilien:

21 Zu Gerschon gehörten die Sippe der Libniter und die Sippe der Schimiter; das waren die Sippen der Gerschoniter.

22 Die Zahl ihrer gemusterten männlichen Personen von einem Monat und darüber betrug im Ganzen 7 500.

23 Die Sippen der Gerschoniter lagerten hinter der Wohnung gegen Westen.

24 Anführer der Großfamilie der Gerschoniter war Eljasaf, der Sohn Laëls.

25 Die Gerschoniter hatten am Offenbarungszelt die Sorge für die Wohnung und das Zelt, für seine Decke und den Vorhang am Eingang des Offenbarungszeltes,

26 für die Behänge des Vorhofs, für den Vorhang am Eingang des Vorhofs, der ringsum die Wohnung und den Altar umgibt, und für die Zeltstricke, je nachdem, wie es der Dienst erforderte.

27 Zu Kehat gehörten die Sippe der Amramiter, die Sippe der Jizhariter, die Sippe der Hebroniter und die Sippe der Usiëliter; das waren die Sippen der Kehatiter.

28 Die Zahl der männlichen Personen von einem Monat und darüber betrug im Ganzen 8 600; sie hatten am Heiligtum Dienst zu tun.

29 Die Sippen der Kehatiter lagerten an der Südseite der Wohnung.

30 Anführer der Großfamilie der Sippen der Kehatiter war Elizafan, der Sohn Usiëls.

31 Sie hatten die Sorge für die Lade, den Tisch, den Leuchter, die Altäre, die heiligen Geräte, mit denen sie ihren Dienst versahen, für den Vorhang und alles, was zu diesem Dienst gehörte.

32 Der oberste Anführer der Leviten war der Priester Eleasar, der Sohn Aarons. Er war mit der Aufsicht derer betraut, die am Heiligtum Dienst zu tun hatten.

33 Zu Merari gehörten die Sippe der Machliter und die Sippe der Muschiter; das waren die Sippen der Merariter.

34 Die Zahl ihrer gemusterten männlichen Personen von einem Monat und darüber betrug im Ganzen 6 200.

35 Anführer der Großfamilie der Sippen der Merariter war Zuriël, der Sohn Abihajils. Sie lagerten an der Nordseite der Wohnung.

36 Die Söhne Meraris waren betraut mit der Sorge für die Bretter der Wohnung, ihre Querlatten, Säulen und Sockel, ihre Geräte und alles, was zu diesem Dienst gehörte,

37 ferner für die Säulen des Vorhofs ringsum, ihre Sockel, ihre Zeltpflöcke und Stricke.

38 Vor der Wohnung, vorne vor dem Offenbarungszelt, gegen Sonnenaufgang, lagerten Mose und Aaron mit seinen Söhnen. Sie hatten den Dienst am Heiligtum zu tun, wie er den Israeliten aufgetragen worden war. Jeder Unbefugte, der sich nähert, ist dem Tod verfallen.

39 Die Gesamtzahl der Leviten, die Mose und Aaron auf Befehl des HERRN musterten, aller männlichen Personen von einem Monat und darüber, nach ihren Sippen geordnet, betrug 22 000.

40 Der HERR sprach zu Mose: Mustere alle männlichen erstgeborenen Israeliten, die einen Monat und älter sind, stell ihre Zahl namentlich fest!

41 Dann nimm für mich - ich bin der HERR - die Leviten als Ersatz für alle erstgeborenen Israeliten entgegen, außerdem das Vieh der Leviten als Ersatz für alle Erstlinge unter dem Vieh der Israeliten!

42 Mose musterte alle erstgeborenen Israeliten, wie es ihm der HERR geboten hatte.

43 Die Gesamtzahl der männlichen Erstgeborenen, die einen Monat und älter waren, betrug bei dieser namentlichen Musterung 22 273.

44 Dann sprach der HERR zu Mose:

45 Nimm die Leviten als Ersatz für alle erstgeborenen Israeliten entgegen, außerdem das Vieh der Leviten als Ersatz für das Vieh der Israeliten! Die Leviten gehören mir, ich bin der HERR.

46 Es sind aber 273 erstgeborene Israeliten mehr als Leviten; sie müssen ausgelöst werden.

47 Erheb für jeden fünf Schekel; erheb sie nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, den Schekel zu zwanzig Gera!

48 Übergib das Geld Aaron und seinen Söhnen zur Auslösung der überzähligen Israeliten!

49 Da erhob Mose das Lösegeld von denen, welche die Zahl der Leviten überstiegen und deshalb auszulösen waren.

50 1 365 Silberschekel erhob Mose von den erstgeborenen Israeliten, nach dem Schekelgewicht des Heiligtums,

51 und er übergab Aaron und seinen Söhnen das Geld der Auslösung auf Befehl des HERRN, wie es ihm der HERR geboten hatte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten