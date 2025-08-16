Einheitsübersetzung

Der Midianiterkrieg: 31,1–54

1 Der HERR sprach zu Mose:

2 Nimm für die Israeliten Rache an den Midianitern! Danach wirst du mit deinen Vorfahren vereint werden.

3 Da redete Mose zum Volk und sagte: Rüstet einen Teil eurer Männer für das Heer! Sie sollen über Midian herfallen, um die Rache des HERRN an Midian zu vollziehen.

4 Aus jedem Stamm Israels sollt ihr tausend Mann zum Heer abstellen.

5 Man hob also aus den Tausendschaften Israels je Stamm tausend Mann aus, im Ganzen zwölftausend zum Heer gerüstete Männer.

6 Mose schickte die tausend Mann je Stamm zum Heer, zusammen mit dem Priester Pinhas, dem Sohn Eleasars, der die heiligen Geräte und die schallenden Trompeten mitnahm.

7 Sie zogen gegen Midian zu Feld, wie der HERR es Mose geboten hatte, und brachten alle männlichen Personen um.

8 Neben den anderen, die sie erschlugen, brachten sie auch die Könige von Midian um: Ewi, Rekem, Zur, Hur und Reba, die fünf Könige von Midian. Auch Bileam, den Sohn Beors, brachten sie mit dem Schwert um.

9 Die Frauen von Midian und deren kleine Kinder nahmen die Israeliten als Gefangene mit. All ihr Vieh und ihr Besitz und ihre Habe plünderten sie.

10 Alle Städte im Siedlungsgebiet der Midianiter und ihre Zeltdörfer brannten sie nieder.

11 Alle Menschen und das ganze Vieh, das sie erbeutet und geraubt hatten, nahmen sie mit.

12 Sie brachten die Gefangenen, das Geraubte und die Beute zu Mose, zum Priester Eleasar und zur Gemeinde der Israeliten in das Lager in den Steppen von Moab am Jordan bei Jericho.

13 Als Mose, der Priester Eleasar und alle Anführer der Gemeinde ihnen aus dem Lager heraus entgegengingen,

14 geriet Mose in Zorn über die Befehlshaber des Heeres, die Hauptleute der Tausendschaften und die Hauptleute der Hundertschaften, die von dem Kriegszug zurückkamen.

15 Und Mose sagte zu ihnen: Warum habt ihr alle Frauen am Leben gelassen?

16 Siehe, sie haben in der Sache mit Pegor auf den Rat Bileams den Israeliten Anlass gegeben, dem HERRN untreu zu werden, sodass die Plage über die Gemeinde des HERRN kam.

17 Nun bringt alle kleinen Knaben um und tötet ebenso alle Frauen, die schon mit einem Mann geschlafen haben!

18 Aber alle Mädchen, die noch nicht mit einem Mann geschlafen haben, lasst für euch am Leben!

19 Schlagt aber für sieben Tage eure Zelte außerhalb des Lagers auf! Jeder von euch, der einen Menschen umgebracht hat, und jeder, der einen Erschlagenen berührt hat, muss sich am dritten und am siebten Tag der Entsündigung unterziehen, ihr selbst wie eure Gefangenen.

20 Auch alle Kleidungsstücke, alle Lederwaren, alle Erzeugnisse aus Ziegenhaaren und alle Holzgeräte müsst ihr entsündigen.

21 Der Priester Eleasar sagte zu den Männern des Heeres, die von dem Kriegszug zurückgekehrt waren: Das ist Satzung in der Weisung, die der HERR dem Mose geboten hat:

22 Nur das Gold, das Silber, das Kupfer, das Eisen, das Zinn und das Blei,

23 alles, was Feuer nicht verbrennen kann, sollt ihr durchs Feuer ziehen, damit es rein wird. Doch es muss auch noch mit Reinigungswasser entsündigt werden. Alles aber, was im Feuer verbrennen kann, zieht durchs Wasser!

24 Wascht am siebten Tag eure Kleider, dann seid ihr rein! Danach dürft ihr in das Lager kommen.

25 Der HERR sprach zu Mose:

26 Zähl zusammen mit dem Priester Eleasar und den Familienhäuptern der Gemeinde die Beute, die gefangenen Menschen und Tiere!

27 Teil die Beute zur Hälfte zwischen den Kriegführenden, die mit dem Heer ausgezogen sind, und der ganzen Gemeinde!

28 Dann erheb von den Kriegern, die mit dem Heer ausgezogen sind, als Steuer für den HERRN: je einen Menschen von fünfhundert Gefangenen, je ein Tier von fünfhundert Rindern, Eseln, Schafen und Ziegen!

29 Von ihrer Hälfte sollt ihr sie nehmen; dann gib sie dem Priester Eleasar als Abgabe für den HERRN!

30 Von dem Anteil der Beute, der auf die Israeliten entfällt, sollst du je einen Menschen von fünfzig Gefangenen und je ein Tier von fünfzig Rindern, Eseln, Schafen und Ziegen, also vom ganzen Vieh, nehmen. Gib sie den Leviten, die den Dienst an der Wohnung des HERRN tun!

31 Mose und der Priester Eleasar taten, was der HERR dem Mose geboten hatte.

32 Die Beute, der Rest von dem Erbeuteten, das das Volk, das im Heer war, erbeutet hatte, betrug 675 000 Schafe und Ziegen,

33 72 000 Rinder,

34 61 000 Esel

35 und insgesamt 32 000 Menschen, Frauen, die noch mit keinem Mann geschlafen hatten.

36 Die Hälfte des Anteils derer, die mit dem Heer ausgezogen waren, betrug 337 500 Schafe und Ziegen;

37 die Steuer für den HERRN von den Schafen und Ziegen betrug also 675 Stück.

38 Rinder waren es 36 000; davon fielen 72 als Steuer an den HERRN.

39 Esel waren es 30 500, davon fielen 61 als Steuer an den HERRN.

40 Menschen waren es 16 000, davon fielen 32 als Steuer an den HERRN.

41 Mose übergab die Steuer als Hebeopfer des HERRN dem Priester Eleasar, wie der HERR es ihm geboten hatte.

42 Von der für die Israeliten bestimmten Hälfte, die Mose von den Kriegern abgezweigt hatte,

43 von der für die Gemeinde bestimmten Hälfte - im Ganzen 337 500 Schafe und Ziegen,

44 36 000 Rinder,

45 30 500 Esel

46 und 16 000 Menschen -,

47 von dieser für die Israeliten bestimmten Hälfte nahm Mose je eine Einheit aus fünfzig heraus, von den Menschen und von dem Vieh, und übergab sie den Leviten, die den Dienst an der Wohnung des HERRN tun, wie der HERR es Mose geboten hatte.

48 Die Befehlshaber der Heeresverbände, die Hauptleute der Tausendschaften und die Hauptleute der Hundertschaften kamen zu Mose

49 und sagten zu Mose: Deine Knechte haben die Krieger gezählt, die unter unserem Befehl standen; kein einziger Mann wird vermisst.

50 Darum bringen wir eine Opfergabe für den HERRN, jeder, was er an Goldgeräten, an Armbändern, Spangen, Siegelringen, Ohrringen und Halsketten gefunden hat; damit wollen wir für uns vor dem HERRN Sühne erwirken.

51 Mose und der Priester Eleasar nahmen das Gold und alle Kunstgegenstände von ihnen entgegen.

52 Dieses Hebeopfer an Gold, das sie für den HERRN von den Hauptleuten der Tausendschaften und den Hauptleuten der Hundertschaften abgaben, betrug im Ganzen 16 750 Schekel.

53 Von den Männern des Heeres hatte jeder für sich Beute gemacht.

54 Mose und der Priester Eleasar nahmen das Gold von den Hauptleuten der Tausendschaften und von den Hauptleuten der Hundertschaften entgegen und brachten es in das Offenbarungszelt, als Erinnerungszeichen für die Israeliten vor dem HERRN.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten