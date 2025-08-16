Einheitsübersetzung

Verzeichnis der Lagerstationen: 33,1–49

1 Das sind die Wegstrecken der Israeliten, als sie aus Ägypten unter der Führung von Mose und Aaron, nach Abteilungen geordnet, auszogen.

2 Mose schrieb die Ausgangpunkte, von denen sie zu ihren Märschen aufbrachen, auf Befehl des HERRN auf. Das sind ihre Wegstrecken in der Reihenfolge ihrer Ausgangsorte:

3 Aus Ramses brachen sie am fünfzehnten Tag des ersten Monats auf. Am Tag nach dem Pessachfest zogen die Israeliten vor den Augen aller Ägypter mit erhobener Hand aus,

4 während die Ägypter alle Erstgeborenen begruben, die der HERR bei ihnen erschlagen hatte, und während der HERR an ihren Göttern ein Strafgericht vollstreckte.

5 Die Israeliten brachen von Ramses auf und schlugen ihr Lager in Sukkot auf.

6 Von Sukkot brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Etam, am Rand der Wüste, auf.

7 Von Etam brachen sie auf, bogen nach Pi-Hahirot gegenüber Baal-Zefon ab und schlugen ihr Lager vor Migdol auf.

8 Von Pi-Hahirot brachen sie auf und zogen mitten durch das Meer in die Wüste. In der Wüste Etam waren sie drei Tage unterwegs und schlugen dann ihr Lager in Mara auf.

9 Von Mara brachen sie auf und kamen nach Elim. In Elim gab es zwölf Quellen und siebzig Palmen; sie schlugen ihr Lager dort auf.

10 Von Elim brachen sie auf und schlugen ihr Lager am Roten Meer auf.

11 Vom Roten Meer brachen sie auf und schlugen ihr Lager in der Wüste Sin auf.

12 Von der Wüste Sin brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Dofka auf.

13 Von Dofka brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Alusch auf.

14 Von Alusch brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Refidim auf; dort hatte das Volk kein Wasser zu trinken.

15 Von Refidim brachen sie auf und schlugen ihr Lager in der Wüste Sinai auf.

16 Aus der Wüste Sinai brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Kibrot-Taawa auf.

17 Von Kibrot-Taawa brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Hazerot auf.

18 Von Hazerot brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Ritma auf.

19 Von Ritma brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Rimmon-Perez auf.

20 Von Rimmon-Perez brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Libna auf.

21 Von Libna brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Rissa auf.

22 Von Rissa brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Kehelata auf.

23 Von Kehelata brachen sie auf und schlugen ihr Lager am Berg Schefer auf.

24 Vom Berg Schefer brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Harada auf.

25 Von Harada brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Makhelot auf.

26 Von Makhelot brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Tahat auf.

27 Von Tahat brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Terach auf.

28 Von Terach brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Mitka auf.

29 Von Mitka brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Haschmona auf.

30 Von Haschmona brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Moserot auf.

31 Von Moserot brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Bene-Jaakan auf.

32 Von Bene-Jaakan brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Hor-Gidgad auf.

33 Von Hor-Gidgad brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Jotbata auf.

34 Von Jotbata brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Abrona auf.

35 Von Abrona brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Ezjon-Geber auf.

36 Von Ezjon-Geber brachen sie auf und schlugen ihr Lager in der Wüste Zin, das ist Kadesch, auf.

37 Von Kadesch brachen sie auf und schlugen ihr Lager am Berg Hor am Rand von Edom auf.

38 Auf Befehl des HERRN stieg der Priester Aaron auf den Berg Hor und starb dort im vierzigsten Jahr nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, am ersten Tag des fünften Monats.

39 Aaron war hundertdreiundzwanzig Jahre alt, als er auf dem Berg Hor starb.

40 Der kanaanitische König von Arad, der im Negeb, im Land Kanaan, wohnte, hörte, dass die Israeliten heranrückten.

41 Vom Berg Hor brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Zalmona auf.

42 Von Zalmona brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Punon auf.

43 Von Punon brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Obot auf.

44 Von Obot brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Ije-Abarim, im Gebiet von Moab, auf.

45 Von Ijim brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Dibon-Gad auf.

46 Von Dibon-Gad brachen sie auf und schlugen ihr Lager in Almon-Diblatajim auf.

47 Von Almon-Diblatajim brachen sie auf und schlugen ihr Lager im Abarimgebirge vor Nebo auf.

48 Vom Abarimgebirge brachen sie auf und schlugen ihr Lager in den Steppen von Moab am Jordan bei Jericho auf;

49 ihr Lager am Jordan erstreckte sich von Bet-Jeschimot bis Abel-Schittim in den Steppen von Moab.

Anweisungen für die Landzuteilung jenseits des Jordan: 33,50–34,29

50 In den Steppen von Moab, am Jordan bei Jericho, sprach der HERR zu Mose:

51 Rede zu den Israeliten und sag zu ihnen: Wenn ihr über den Jordan nach Kanaan zieht,

52 dann vertreibt vor euch alle Bewohner des Landes und zerstört alle ihre Götterbilder! Alle ihre aus Metall gegossenen Figuren sollt ihr zerstören und alle ihre Kulthöhen vernichten.

53 Dann nehmt das Land in Besitz und lasst euch darin nieder; denn ich habe es euch zum Besitz gegeben.

54 Verteilt das Land durch das Los an eure Sippen! Einem großen Stamm gebt großen Erbbesitz, einem kleinen Stamm gebt kleinen Erbbesitz! Worauf das Los eines jeden fällt, das soll ihm gehören. Teilt das Land so unter die Stämme eurer Väter auf!

55 Wenn ihr die Bewohner des Landes vor euch nicht vertreibt, dann werden die, die von ihnen übrig bleiben, zu Dornen in euren Augen und zu Stacheln in eurer Seite. Sie werden euch in dem Land, in dem ihr wohnt, bedrängen.

56 Dann werde ich mit euch machen, was ich mit ihnen machen wollte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten