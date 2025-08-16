Einheitsübersetzung

Spenden der Stämme für den Dienst am Heiligtum und zur Altarweihe: 7,1–88

1 An dem Tag, an dem Mose die Errichtung der Wohnung vollendet hatte, salbte und heiligte er sie mit all ihren Geräten, ebenso den Altar und all seine Geräte - er salbte und heiligte sie.

2 Da brachten die Anführer Israels, die Oberhäupter ihrer Großfamilien, die Stammesführer, die an der Spitze der Gemusterten standen, ihre Gaben herbei.

3 Sie brachten dem HERRN als ihre Gabe: sechs Planwagen und zwölf Rinder, jeweils für zwei Stammesführer einen Wagen und für jeden Stammesführer einen Stier. Das brachten sie vor die Wohnung.

4 Der HERR sprach zu Mose:

5 Nimm die Gaben von ihnen an; sie sollen für den Dienst am Offenbarungszelt verwendet werden. Übergib sie den Leviten, entsprechend ihrer Aufgabe!

6 Da nahm Mose die Wagen und die Rinder und übergab sie den Leviten.

7 Zwei Wagen und vier Rinder übergab er den Gerschonitern entsprechend ihrer Aufgabe;

8 vier Wagen und acht Rinder übergab er dem Priester Itamar, dem Sohn Aarons, für die Merariter entsprechend ihrer Aufgabe;

9 den Kehatitern übergab er nichts, weil ihnen der Dienst am Heiligtum anvertraut war, das sie auf der Schulter trugen.

10 Die Anführer brachten an dem Tag, an dem man den Altar salbte, auch die Spende für die Altarweihe und die Anführer legten ihre Gaben vor den Altar.

11 Der HERR sagte zu Mose: Täglich soll jeweils ein Anführer seine Gabe als Spende für die Altarweihe bringen.

12 Derjenige, der am ersten Tag seine Gabe darbrachte, war Nachschon, der Sohn Amminadabs, für den Stamm Juda.

13 Sie bestand aus einer silbernen Schüssel, hundertdreißig Schekel schwer, einer silbernen Schale zu siebzig Schekel, nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt war, für das Speiseopfer,

14 ferner aus einer goldenen Schale von zehn Schekel Gewicht, gefüllt mit Räucherwerk,

15 aus einem Jungstier, einem Widder und einem einjährigen Lamm für das Brandopfer,

16 einem Ziegenbock für das Sündopfer

17 sowie aus zwei Rindern, fünf Widdern, fünf Böcken und fünf einjährigen Lämmern für das Heilsopfer. Das war die Gabe Nachschons, des Sohnes Amminadabs.

18 Am zweiten Tag brachte Netanel, der Sohn Zuars, der Anführer von Issachar, seine Gabe dar.

19 Er brachte als seine Gabe eine silberne Schüssel, hundertdreißig Schekel schwer, eine silberne Schale zu siebzig Schekel, nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt war, für das Speiseopfer,

20 ferner eine goldene Schale von zehn Schekel Gewicht, gefüllt mit Räucherwerk,

21 dazu einen Jungstier, einen Widder und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer,

22 einen Ziegenbock für das Sündopfer

23 sowie zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer für das Heilsopfer. Das war die Gabe Netanels, des Sohnes Zuars.

24 Am dritten Tag kam der Stammesführer der Sebuloniter, Eliab, der Sohn Helons.

25 Seine Gabe bestand aus einer silbernen Schüssel, hundertdreißig Schekel schwer, einer silbernen Schale zu siebzig Schekel, nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt war, für das Speiseopfer,

26 ferner aus einer goldenen Schale von zehn Schekel Gewicht, gefüllt mit Räucherwerk,

27 aus einem Jungstier, einem Widder und einem einjährigen Lamm für das Brandopfer,

28 einem Ziegenbock für das Sündopfer

29 sowie aus zwei Rindern, fünf Widdern, fünf Böcken und fünf einjährigen Lämmern für das Heilsopfer. Das war die Gabe Eliabs, des Sohnes Helons.

30 Am vierten Tag kam der Stammesführer der Rubeniter, Elizur, der Sohn Schedëurs.

31 Seine Gabe bestand aus einer silbernen Schüssel, hundertdreißig Schekel schwer, einer silbernen Schale zu siebzig Schekel, nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt war, für das Speiseopfer,

32 ferner aus einer goldenen Schale von zehn Schekel Gewicht, gefüllt mit Räucherwerk,

33 aus einem Jungstier, einem Widder und einem einjährigen Lamm für das Brandopfer,

34 einem Ziegenbock für das Sündopfer

35 sowie aus zwei Rindern, fünf Widdern, fünf Böcken und fünf einjährigen Lämmern für das Heilsopfer. Das war die Gabe Elizurs, des Sohnes Schedëurs.

36 Am fünften Tag kam der Stammesführer der Simeoniter, Schelumiël, der Sohn Zurischaddais.

37 Seine Gabe bestand aus einer silbernen Schüssel, hundertdreißig Schekel schwer, einer silbernen Schale zu siebzig Schekel, nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt war, für das Speiseopfer,

38 ferner aus einer goldenen Schale von zehn Schekel Gewicht, gefüllt mit Räucherwerk,

39 aus einem Jungstier, einem Widder und einem einjährigen Lamm für das Brandopfer,

40 einem Ziegenbock für das Sündopfer

41 sowie aus zwei Rindern, fünf Widdern, fünf Böcken und fünf einjährigen Lämmern für das Heilsopfer. Das war die Gabe Schelumiëls, des Sohnes Zurischaddais.

42 Am sechsten Tag kam der Stammesführer der Gaditer, Eljasaf, der Sohn Deguëls.

43 Seine Gabe bestand aus einer silbernen Schüssel, hundertdreißig Schekel schwer, einer silbernen Schale zu siebzig Schekel, nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt war, für das Speiseopfer,

44 ferner aus einer goldenen Schale von zehn Schekel Gewicht, gefüllt mit Räucherwerk,

45 aus einem Jungstier, einem Widder und einem einjährigen Lamm für das Brandopfer,

46 einem Ziegenbock für das Sündopfer

47 sowie aus zwei Rindern, fünf Widdern, fünf Böcken und fünf einjährigen Lämmern für das Heilsopfer. Das war die Gabe Eljasafs, des Sohnes Deguëls.

48 Am siebten Tag kam der Stammesführer der Efraimiter, Elischama, der Sohn Ammihuds.

49 Seine Gabe bestand aus einer silbernen Schüssel, hundertdreißig Schekel schwer, einer silbernen Schale zu siebzig Schekel, nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt war, für das Speiseopfer,

50 ferner aus einer goldenen Schale von zehn Schekel Gewicht, gefüllt mit Räucherwerk,

51 aus einem Jungstier, einem Widder und einem einjährigen Lamm für das Brandopfer,

52 einem Ziegenbock für das Sündopfer

53 sowie aus zwei Rindern, fünf Widdern, fünf Böcken und fünf einjährigen Lämmern für das Heilsopfer. Das war die Gabe Elischamas, des Sohnes Ammihuds.

54 Am achten Tag kam der Stammesführer der Manassiter, Gamliël, der Sohn Pedazurs.

55 Seine Gabe bestand aus einer silbernen Schüssel, hundertdreißig Schekel schwer, einer silbernen Schale zu siebzig Schekel, nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt war, für das Speiseopfer,

56 ferner aus einer goldenen Schale von zehn Schekel Gewicht, gefüllt mit Räucherwerk,

57 aus einem Jungstier, einem Widder und einem einjährigen Lamm für das Brandopfer,

58 einem Ziegenbock für das Sündopfer

59 sowie aus zwei Rindern, fünf Widdern, fünf Böcken und fünf einjährigen Lämmern für das Heilsopfer. Das war die Gabe Gamliëls, des Sohnes Pedazurs.

60 Am neunten Tag kam der Stammesführer der Benjaminiter, Abidan, der Sohn Gidonis.

61 Seine Gabe bestand aus einer silbernen Schüssel, hundertdreißig Schekel schwer, einer silbernen Schale zu siebzig Schekel, nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt war, für das Speiseopfer,

62 ferner aus einer goldenen Schale zu zehn Schekel Gewicht, gefüllt mit Räucherwerk,

63 aus einem Jungstier, einem Widder und einem einjährigen Lamm für das Brandopfer,

64 einem Ziegenbock für das Sündopfer

65 sowie aus zwei Rindern, fünf Widdern, fünf Böcken und fünf einjährigen Lämmern für das Heilsopfer. Das war die Gabe Abidans, des Sohnes Gidonis.

66 Am zehnten Tag kam der Stammesführer der Daniter, Ahiëser, der Sohn Ammischaddais.

67 Seine Gabe bestand aus einer silbernen Schüssel, hundertdreißig Schekel schwer, einer silbernen Schale zu siebzig Schekel, nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt war, für das Speiseopfer,

68 ferner aus einer goldenen Schale von zehn Schekel Gewicht, gefüllt mit Räucherwerk,

69 aus einem Jungstier, einem Widder und einem einjährigen Lamm für das Brandopfer,

70 einem Ziegenbock für das Sündopfer

71 sowie aus zwei Rindern, fünf Widdern, fünf Böcken und fünf einjährigen Lämmern für das Heilsopfer. Das war die Gabe Ahiësers, des Sohnes Ammischaddais.

72 Am elften Tag kam der Stammesführer der Ascheriter, Pagiël, der Sohn Ochrans.

73 Seine Gabe bestand aus einer silbernen Schüssel, hundertdreißig Schekel schwer, einer silbernen Schale zu siebzig Schekel, nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt war, für das Speiseopfer,

74 ferner aus einer goldenen Schale zu zehn Schekel Gewicht, gefüllt mit Räucherwerk,

75 aus einem Jungstier, einem Widder und einem einjährigen Lamm für das Brandopfer,

76 einem Ziegenbock für das Sündopfer

77 sowie aus zwei Rindern, fünf Widdern, fünf Böcken und fünf einjährigen Lämmern für das Heilsopfer. Das war die Gabe Pagiëls, des Sohnes Ochrans.

78 Am zwölften Tag kam der Stammesführer der Naftaliter, Ahira, der Sohn Enans.

79 Seine Gabe bestand aus einer silbernen Schüssel, hundertdreißig Schekel schwer, einer silbernen Schale zu siebzig Schekel, nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, beide gefüllt mit Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt war, für das Speiseopfer,

80 ferner aus einer goldenen Schale von zehn Schekel Gewicht, gefüllt mit Räucherwerk,

81 aus einem Jungstier, einem Widder und einem einjährigen Lamm für das Brandopfer,

82 einem Ziegenbock für das Sündopfer

83 sowie aus zwei Rindern, fünf Widdern, fünf Böcken und fünf einjährigen Lämmern für das Heilsopfer. Das war die Gabe Ahiras, des Sohnes Enans.

84 Das war die Spende der Stammesführer Israels für die Weihe des Altars, als man den Altar salbte: zwölf silberne Schüsseln, zwölf silberne Schalen, zwölf goldene Schalen,

85 jede silberne Schüssel hundertdreißig Schekel schwer, jede silberne Schale siebzig Schekel schwer, das Silber aller Gefäße zusammen also zweitausendvierhundert Schekel, nach dem Schekelgewicht des Heiligtums,

86 ferner zwölf goldene Schalen, gefüllt mit Räucherwerk, jede Schale zehn Schekel schwer, nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, das Gold aller Schalen zusammen also hundertzwanzig Schekel;

87 dazu insgesamt zwölf Rinder, und zwar Stiere, für das Brandopfer, zwölf Widder, zwölf einjährige Lämmer und die dazugehörenden Speiseopfer, ferner zwölf Ziegenböcke für das Sündopfer,

88 außerdem im Ganzen vierundzwanzig Rinder, und zwar Stiere, sechzig Widder, sechzig Böcke und sechzig einjährige Lämmer für das Heilsopfer. Das war die Spende für die Weihe des Altars, nachdem man ihn gesalbt hatte.

Kundgabe Gottes über der Sühneplatte: 7,89

89 Wenn Mose das Offenbarungszelt betrat, um mit dem HERRN zu reden, hörte er die Stimme zu ihm reden. Sie sprach zu ihm von der Sühneplatte her, die auf der Lade des Bundeszeugnisses lag, zwischen den beiden Kerubim hervor.

