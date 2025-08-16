Einheitsübersetzung

Dienst am siebenarmigen Leuchter: 8,1–4

1 Der HERR sprach zu Mose:

2 Rede zu Aaron und sag zu ihm: Wenn du die Lampen auf den Leuchter steckst, dann so, dass das Licht der sieben Lampen vom Leuchter aus nach vorn fällt.

3 Das tat Aaron; er steckte die Lampen so auf, dass ihr Licht vom Leuchter aus nach vorn fiel, wie der HERR es Mose geboten hatte.

4 So war der Leuchter gemacht: Er war aus Gold getrieben, vom Gestell bis zu den Blüten war er aus Gold getrieben. Mose hatte den Leuchter nach dem Muster angefertigt, das der HERR ihm gezeigt hatte.

Weihe und Dienst der Leviten: 8,5–26

5 Der HERR sprach zu Mose:

6 Nimm die Leviten aus der Mitte der Israeliten und reinige sie!

7 So sollst du ihre Reinigung vollziehen: Spreng über sie das Entsündigungswasser! Sie selbst sollen sich an ihrem ganzen Körper mit einem Schermesser die Haare schneiden, ihre Kleider waschen und sich reinigen.

8 Dann sollen sie einen Jungstier nehmen und dazu als Speiseopfer Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt ist. Einen zweiten Jungstier sollst du für das Sündopfer nehmen.

9 Dann sollst du die Leviten vor das Offenbarungszelt hintreten lassen und die ganze Gemeinde der Israeliten versammeln.

10 Lass die Leviten vor den HERRN treten! Die Israeliten sollen den Leviten die Hände auflegen

11 und Aaron soll aus den Israeliten die Leviten zum Erhebungsopfer vor dem HERRN erklären, damit sie den Dienst des HERRN verrichten.

12 Die Leviten sollen ihre Hände den Stieren auf den Kopf legen. Dann richte den einen als Sündopfer und den anderen als Brandopfer für den HERRN her, um für die Leviten Sühne zu erwirken.

13 Stell die Leviten vor Aaron und seine Söhne und erkläre sie zum Erhebungsopfer für den HERRN!

14 Auf diese Weise sollst du die Leviten aus der Mitte der Israeliten aussondern; dann gehören die Leviten mir.

15 Danach sollen die Leviten mit ihrem Dienst am Offenbarungszelt beginnen. Reinige sie und erkläre sie zum Erhebungsopfer;

16 denn sie sind mir übergeben - übergeben sind sie mir aus der Mitte der Israeliten -, als Ersatz für alle, die den Mutterschoß durchbrechen; als Ersatz für alle erstgeborenen Israeliten habe ich sie mir genommen.

17 Denn alle erstgeborenen Israeliten gehören mir, sowohl bei den Menschen als auch beim Vieh. An dem Tag, an dem ich in Ägypten alle Erstgeborenen erschlug, habe ich sie als mir heilig erklärt.

18 Die Leviten habe ich als Ersatz für alle erstgeborenen Israeliten genommen.

19 Ich habe die Leviten Aaron und seinen Söhnen aus der Mitte der Israeliten als Gabe übergeben, damit sie am Offenbarungszelt den Dienst der Israeliten vollziehen und für die Israeliten Sühne erwirken, sodass die Israeliten kein Unheil trifft, wenn sie dem Heiligtum zu nahe kommen.

20 Mose, Aaron und die ganze Gemeinde der Israeliten taten mit den Leviten genau das, was der HERR dem Mose hinsichtlich der Leviten geboten hatte; das taten die Israeliten mit den Leviten.

21 Die Leviten entsündigten sich und wuschen ihre Kleider. Aaron erklärte sie zum Erhebungsopfer vor dem HERRN und erwirkte Sühne für sie, sodass sie rein waren.

22 Danach traten die Leviten bei Aaron und seinen Söhnen ihren Dienst am Offenbarungszelt an. Was der HERR dem Mose hinsichtlich der Leviten geboten hatte, das tat man mit ihnen.

23 Der HERR sprach zu Mose:

24 Folgendes gilt für die Leviten: Mit fünfundzwanzig Jahren und darüber ist jeder verpflichtet, am Offenbarungszelt seinen Dienst zu tun.

25 Mit fünfzig Jahren endet seine Verpflichtung und er braucht keinen Dienst mehr zu tun;

26 er kann aber am Offenbarungszelt seinen Brüdern bei der Ausübung ihres Dienstes helfen; doch den Dienst selbst soll er nicht versehen. So sollst du den Dienst der Leviten ordnen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten