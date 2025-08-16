Einheitsübersetzung

Aufträge für die Zeit nach dem Jordanübergang: 27,1–26

1 Mose und die Ältesten Israels befahlen dem Volk: Bewahrt das ganze Gebot, auf das ich euch heute verpflichte!

2 An dem Tag, wenn ihr über den Jordan zieht in das Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt, sollst du große Steine aufrichten, sie mit Kalk bestreichen

3 und alle Worte dieser Weisung darauf schreiben, wenn du hinüberziehst, damit du in das Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt, das Land, wo Milch und Honig fließen, so wie der HERR, der Gott deiner Väter, es dir zugesagt hat, auch hineinziehen kannst.

4 Wenn ihr über den Jordan zieht, sollt ihr diese Steine, die zu errichten ich euch heute befehle, auf dem Berg Ebal aufrichten. Mit Kalk sollst du sie bestreichen.

5 Dort sollst du dem HERRN, deinem Gott, einen Altar bauen, einen Altar aus Steinen. Du darfst nicht mit Eisenwerkzeug daran arbeiten.

6 Aus unbehauenen Steinen sollst du den Altar des HERRN, deines Gottes, bauen und auf ihm sollst du Brandopfertiere für den HERRN, deinen Gott, verbrennen.

7 Dort sollst du Heilsopfertiere schlachten und verzehren und vor dem HERRN, deinem Gott, fröhlich sein.

8 Und auf die Steine sollst du in schöner Schrift alle Worte dieser Weisung schreiben.

9 Mose und die levitischen Priester sagten zu ganz Israel: Sei still und höre, Israel: Heute, an diesem Tag, bist du das Volk des HERRN, deines Gottes, geworden.

10 Du sollst auf die Stimme des HERRN, deines Gottes, hören und seine Gebote und Gesetze halten, auf die ich dich heute verpflichte.

11 Am gleichen Tag befahl Mose dem Volk:

12 Folgende Stämme sollen sich auf dem Berg Garizim aufstellen, um das Volk zu segnen, nachdem ihr den Jordan überschritten habt: Simeon, Levi, Juda, Issachar, Josef und Benjamin.

13 Und folgende Stämme sollen sich auf dem Berg Ebal zum Fluch aufstellen: Ruben, Gad, Ascher, Sebulon, Dan und Naftali.

14 Die Leviten sollen über alle Männer Israels mit lauter Stimme ausrufen:

15 Verflucht ist der Mann, der ein Gottesbildnis, das dem HERRN ein Gräuel ist, ein Künstlermachwerk, schnitzt oder gießt und es heimlich aufstellt. Und das ganze Volk soll ausrufen: Amen.

16 Verflucht, wer Vater oder Mutter schmäht. Und das ganze Volk soll rufen: Amen.

17 Verflucht, wer den Grenzstein seines Nachbarn verrückt. Und das ganze Volk soll rufen: Amen.

18 Verflucht, wer einem Blinden den falschen Weg weist. Und das ganze Volk soll rufen: Amen.

19 Verflucht, wer das Recht der Fremden, die Waisen sind, und das der Witwen beugt. Und das ganze Volk soll rufen: Amen.

20 Verflucht, wer sich mit der Frau seines Vaters hinlegt, denn er deckt das Bett seines Vaters auf. Und das ganze Volk soll rufen: Amen.

21 Verflucht, wer sich mit irgendeinem Tier hinlegt. Und das ganze Volk soll rufen: Amen.

22 Verflucht, wer sich mit seiner Schwester hinlegt, mit der Tochter seines Vaters oder mit der Tochter seiner Mutter. Und das ganze Volk soll rufen: Amen.

23 Verflucht, wer sich mit seiner Schwiegermutter hinlegt. Und das ganze Volk soll rufen: Amen.

24 Verflucht, wer einen andern heimlich erschlägt. Und das ganze Volk soll rufen: Amen.

25 Verflucht, wer sich bestechen lässt, einen unschuldigen Menschen zu töten. Und das ganze Volk soll rufen: Amen.

26 Verflucht, wer nicht die Worte dieser Weisung stützt, indem er sie hält. Und das ganze Volk soll rufen: Amen.

