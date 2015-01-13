Einheitsübersetzung

ÜBERSCHRIFT UND VORSPRUCH: 1,1–2

Überschrift: 1,1

1 Die Worte, die Amos, ein Schafhirte aus Tekoa, über Israel geschaut hat, in den Tagen des Usija, des Königs von Juda, und in den Tagen des Jerobeam, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel, zwei Jahre vor dem Erdbeben.

Vorspruch: 1,2

2 Er sprach: Der HERR brüllt vom Zion her, / aus Jerusalem lässt er seine Stimme erschallen. Da welken die Auen der Hirten / und der Gipfel des Karmel verdorrt.

VÖLKERSPRUCHZYKLUS: 1,3–2,16

Damaskus / Aram: 1,3–5

3 So spricht der HERR: Wegen der drei Verbrechen von Damaskus / und wegen der vier nehme ich es nicht zurück: Weil sie Gilead / mit eisernen Dreschschlitten zermalmten,

4 darum schicke ich Feuer gegen Hasaëls Haus; / es frisst Ben-Hadads Paläste.

5 Ich zerbreche den Riegel von Damaskus, / ich vernichte den Herrscher von Bikat-Awen / und den Zepterträger von Bet-Eden; das Volk von Aram muss in die Verbannung nach Kir, / spricht der HERR.

Gaza / Philister: 1,6–8

6 So spricht der HERR: Wegen der drei Verbrechen von Gaza / und wegen der vier nehme ich es nicht zurück: Weil sie ganze Gebiete entvölkerten, / um die Verschleppten an Edom auszuliefern,

7 darum schicke ich Feuer in Gazas Mauern; / es frisst seine Paläste.

8 Ich vernichte den Herrscher von Aschdod / und den Zepterträger von Aschkelon. Ich wende meine Hand gegen Ekron / und der Rest der Philister wird verschwinden, / spricht GOTT, der Herr.

Tyrus: 1,9–10

9 So spricht der HERR: Wegen der drei Verbrechen von Tyrus / und wegen der vier nehme ich es nicht zurück: Weil sie Verschleppte scharenweise an Edom auslieferten / und nicht mehr an den Bund mit ihren Brüdern dachten,

10 darum schicke ich Feuer in die Mauern von Tyrus; / es frisst seine Paläste.

Edom: 1,11–12

11 So spricht der HERR: Wegen der drei Verbrechen von Edom / und wegen der vier nehme ich es nicht zurück: Weil Edom seinen Bruder mit dem Schwert verfolgte / und jedes Mitleid unterdrückte, weil es unversöhnlich festhielt an seinem Zorn / und nie abließ von seinem Groll,

12 darum schicke ich Feuer gegen Teman; / es frisst Bozras Paläste.

Ammon: 1,13–15

13 So spricht der HERR: Wegen der drei Verbrechen der Ammoniter / und wegen der vier nehme ich es nicht zurück: Weil sie in Gilead die Schwangeren aufschlitzten, / als sie ihr Gebiet erweitern wollten,

14 darum lege ich Feuer an die Mauern von Rabba; / es frisst seine Paläste unter Geschrei am Tag des Krieges, / unter Getöse am Tag des Sturms.

15 Ihr König muss in die Verbannung, / er und alle seine Großen, / spricht der HERR.

