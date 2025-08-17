Einheitsübersetzung

WORTE GEGEN ISRAEL: 3,1–6,14

Israels Erwählung und Verantwortung: 3,1–2

1 Hört dieses Wort, das der HERR gesprochen hat / über euch, ihr Söhne Israels, über den ganzen Stamm, / den ich aus Ägypten heraufgeführt habe.

2 Nur euch habe ich erkannt / unter allen Stämmen der Erde; darum suche ich euch heim / für alle eure Vergehen.

Gott und die Propheten: 3,3–8

3 Gehen zwei miteinander, / ohne dass sie sich verabredet haben?

4 Brüllt der Löwe im Wald / und er hat keine Beute? Gibt der junge Löwe Laut in seinem Versteck, / ohne dass er einen Fang getan hat?

5 Fällt ein Vogel zur Erde, / wenn niemand nach ihm geworfen hat? Springt die Klappfalle vom Boden auf, / wenn sie nichts gefangen hat?

6 Bläst in der Stadt jemand ins Horn, / ohne dass das Volk erschrickt? Geschieht ein Unglück in der Stadt, / ohne dass der HERR es bewirkt hat?

7 Nichts tut GOTT, der Herr, / ohne dass er seinen Knechten, den Propheten, / zuvor seinen Ratschluss offenbart hat.

8 Der Löwe brüllt - wer fürchtet sich nicht? / GOTT, der Herr, hat geredet / - wer wird da nicht zum Propheten?

Worte gegen Samaria: 3,9–4,3

9 Ruft es aus über den Palästen von Aschdod / und über den Palästen in Ägypten! Sagt: Versammelt euch auf den Bergen von Samaria, / seht das wilde Treiben in ihrer Mitte / und die Unterdrückung in ihrem Innern!

10 Sie kennen die Rechtschaffenheit nicht / - Spruch des HERRN -, sie häufen Gewalt und Unterdrückung / in ihren Palästen auf.

11 Darum - so spricht GOTT, der Herr: / Ein Feind wird das Land umzingeln; er wird deine Macht niederreißen / und deine Paläste werden geplündert.

12 So spricht der HERR: / Wie ein Hirt aus dem Rachen des Löwen nur noch zwei Wadenknochen rettet / oder den Zipfel eines Ohres, so werden Israels Söhne gerettet, / die in Samaria auf ihrem Diwan sitzen / und auf ihren Polstern aus Damast.

13 Hört und bezeugt es dem Haus Jakob / - Spruch GOTTES, des Herrn, des Gottes der Heerscharen:

14 Ja, an dem Tag, an dem ich Israel / für seine Verbrechen heimsuche, / werde ich die Altäre von Bet-El heimsuchen; die Hörner des Altars werden abgehauen / und fallen zu Boden.

15 Ich zerschlage den Winterpalast und den Sommerpalast, / die Elfenbeinhäuser werden verschwinden und mit den vielen Häusern ist es zu Ende / - Spruch des HERRN.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten