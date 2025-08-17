Einheitsübersetzung

Fünfte Vision: Zerschlagung des Heiligtums: 9,1–6

1 Ich sah den Herrn auf dem Altar stehen. Er sagte: Zerschlag den Knauf der Säule, sodass die Schwellen erbeben, und zerschmettere allen den Kopf! Was dann von ihnen noch übrig ist, töte ich mit dem Schwert. Keiner von ihnen kann entfliehen, keiner entrinnt, keiner entkommt.

2 Wenn sie in die Totenwelt einbrechen: / meine Hand packt sie auch dort. Und wenn sie zum Himmel aufsteigen: / ich hole sie von dort herunter.

3 Wenn sie sich auf dem Gipfel des Karmel verstecken: / ich spüre sie dort auf und ergreife sie. Wenn sie sich vor mir auf dem Grund des Meeres verbergen, / dann gebiete ich dort der Seeschlange, sie zu beißen.

4 Und wenn sie vor ihren Feinden her in die Gefangenschaft ziehen, / dann befehle ich dort dem Schwert, sie zu töten. Ich habe meine Augen auf sie gerichtet / zum Bösen und nicht zum Guten.

5 Und der HERR, der GOTT der Heerscharen, / er berührt die Erde, sodass sie vergeht / und alle trauern, die auf ihr wohnen, sodass sie sich hebt wie der Nil / und sich senkt wie der Strom von Ägypten.

6 Er erbaut seine Hallen im Himmel / und gründet sein Gewölbe auf die Erde; er ruft das Wasser des Meeres und gießt es aus über die Erde / - HERR ist sein Name.

HEILSWORTE FÜR ISRAEL: 9,7–15

Gericht und Erwählung: 9,7–10

7 Seid ihr nicht wie die Kuschiten für mich, ihr Israeliten? / - Spruch des HERRN. Habe ich Israel nicht heraufgeführt / aus dem Land Ägypten und ebenso die Philister aus Kaftor / und Aram aus Kir?

8 Siehe, die Augen GOTTES, des Herrn, / sind auf das sündige Königreich gerichtet. Ich lasse es vom Erdboden verschwinden; / doch ich werde das Haus Jakob nicht völlig vernichten / - Spruch des HERRN.

9 Ja, seht, ich selbst gebe den Befehl, / ich schüttle das Haus Israel unter alle Völker, wie man Korn in einem Sieb schüttelt, / ohne dass ein Stein zu Boden fällt.

10 Alle Sünder meines Volkes / sollen durch das Schwert umkommen, alle, die sagen: Das Unheil erreicht uns nicht, / es holt uns nicht ein.

Heilszusage: 9,11–15

11 An jenem Tag richte ich die zerfallene Hütte Davids wieder auf / und bessere ihre Risse aus, ich richte ihre Trümmer auf und stelle alles wieder her / wie in den Tagen der Vorzeit,

12 damit sie den Rest von Edom unterwerfen / und alle Völker, über denen mein Name ausgerufen ist / - Spruch des HERRN, der das ausführt.

13 Seht, es kommen Tage / - Spruch des HERRN -, da folgt der Pflüger dem Schnitter auf dem Fuß / und der Keltertreter dem Sämann; da triefen die Berge von Wein / und alle Hügel fließen über.

14 Dann wende ich das Geschick meines Volkes Israel. / Sie bauen die verwüsteten Städte wieder auf und wohnen darin; sie pflanzen Weinberge und trinken den Wein, / sie legen Gärten an und essen die Früchte.

15 Und ich pflanze sie ein in ihren Boden und nie mehr werden sie ausgerissen aus ihrem Boden, den ich ihnen gegeben habe, spricht der HERR, dein Gott.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten