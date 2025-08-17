Einheitsübersetzung

Verzeichnis der Heimkehrer: 8,1–20

1 Das sind die Familienoberhäupter und die bei ihnen Eingetragenen, die unter der Herrschaft des Königs Artaxerxes mit mir aus Babel hinaufgezogen sind:

2 Von den Nachkommen des Pinhas: Gerschom; von den Nachkommen Itamars: Daniel; von den Nachkommen Davids: Hattusch,

3 der Sohn Schechanjas. Von den Nachkommen des Parosch: Secharja und mit ihm 150 eingetragene Männer.

4 Von den Nachkommen des Pahat-Moab: Eljoënai, der Sohn Serachjas, und mit ihm 200 Männer.

5 Von den Nachkommen Sattus: Schechanja, der Sohn Jahasiëls, und mit ihm 300 Männer.

6 Von den Nachkommen Adins: Ebed, der Sohn Jonatans, und mit ihm 50 Männer.

7 Von den Nachkommen Elams: Jeschaja, der Sohn Ataljas, und mit ihm 70 Männer.

8 Von den Nachkommen Schefatjas: Sebadja, der Sohn Michaels, und mit ihm 80 Männer.

9 Von den Nachkommen Joabs: Obadja, der Sohn Jehiëls, und mit ihm 218 Männer.

10 Von den Nachkommen Banis: Schelomit, der Sohn Josifjas, und mit ihm 160 Männer.

11 Von den Nachkommen Bebais: Secharja, der Sohn Bebais, und mit ihm 28 Männer.

12 Von den Nachkommen Asgads: Johanan, der Sohn Katans, und mit ihm 110 Männer.

13 Von den Nachkommen Adonikams: die Letzten; sie heißen: Elifelet, Jëiël und Schemaja und mit ihnen 60 Männer.

14 Und von den Nachkommen Bigwais: Utai und Sakkur und mit ihm 70 Männer.

15 Ich ließ alle an dem Fluss zusammenkommen, der an Ahawa vorbeifließt. Dort blieben wir drei Tage. Ich stellte fest, dass zwar Laienvolk und Priester da waren; doch fand ich dort keine Leviten.

16 Da schickte ich zu Eliëser, Ariël, Schemaja, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Secharja und Meschullam, führenden Leuten, und zu Jojarib und Elnatan, verständigen Männern,

17 und gab ihnen Anweisung für Iddo, den Vorsteher der Ortschaft Kasifja; ich sagte ihnen, was sie zu Iddo und zu seinen Brüdern, die in der Ortschaft Kasifja ansässig waren, sagen sollten, damit sie uns Diener für das Haus unseres Gottes überließen.

18 Da die gütige Hand unseres Gottes über uns war, schickten sie uns einen einsichtigen Mann, einen von den Nachkommen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, nämlich Scherebja, mit seinen Söhnen und Brüdern, zusammen 18 Männer;

19 ferner von den Nachkommen Meraris den Haschabja und mit ihm Jeschaja, seine Brüder und ihre Söhne, 20 Männer;

20 dazu eine Anzahl von Tempeldienern, die David und die Obersten geschenkt hatten, damit sie den Leviten dienten, im Ganzen 220 Tempeldiener. Sie alle sind namentlich aufgezeichnet.

Bericht über die Reise: 8,21–36

21 Dann rief ich dort am Fluss bei Ahawa ein Fasten aus; so wollten wir uns vor unserem Gott beugen und von ihm eine glückliche Reise erbitten für uns, unsere Kleinen und unsere ganze Habe.

22 Denn ich schämte mich, vom König Soldaten und Reiter zu fordern, die uns gegen Feinde auf dem Weg beistehen sollten. Vielmehr hatten wir dem König gesagt: Die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen; doch seine Macht und sein Zorn kommen über alle, die ihn verlassen.

23 Wir fasteten also und suchten in dieser Sache Hilfe bei unserem Gott und er erhörte uns.

24 Dann wählte ich von den Obersten der Priester zwölf aus, dazu Scherebja und Haschabja und mit ihnen noch zehn ihrer Brüder.

25 Ich wog vor ihnen das Silber, das Gold und die Geräte, die Weihegaben, die der König, seine Räte und Großen sowie alle Israeliten, die dort lebten, für das Haus unseres Gottes gestiftet hatten.

26 Ich wog es ab in ihre Hand: sechshundertfünfzig Talente Silber und silberne Geräte für hundert Talente; ferner hundert Talente Gold

27 und zwanzig goldene Becher im Wert von tausend Golddariken sowie zwei Geräte aus feinster, glänzender Bronze, kostbar wie Gold.

28 Und ich sagte zu ihnen: Ihr seid dem HERRN heilig, auch die Geräte sind heilig; das Silber und das Gold sind Weihegaben für den HERRN, den Gott eurer Väter.

29 Seid wachsam und behütet es, bis ihr es vor den Obersten der Priester und Leviten sowie den Oberhäuptern der Familien Israels in Jerusalem wägt, in den Räumen des Hauses des HERRN.

30 Die Priester und Leviten nahmen das Silber, das Gold und die Geräte abgewogen in Empfang, um sie nach Jerusalem in das Haus unseres Gottes zu bringen.

31 Am zwölften Tag des ersten Monats brachen wir von dem Fluss bei Ahawa auf, um nach Jerusalem zu ziehen. Die Hand unseres Gottes war über uns und er entriss uns dem Griff von Feinden und Wegelagerern.

32 Als wir nach Jerusalem kamen, ruhten wir dort drei Tage aus.

33 Am vierten Tag wog man im Haus unseres Gottes das Silber und das Gold sowie die Geräte in die Hand des Priesters Meremot, des Sohnes Urijas; bei ihm waren Eleasar, der Sohn des Pinhas, sowie die Leviten Josabad, der Sohn Jeschuas, und Noadja, der Sohn Binnuis.

34 Man übergab alles, gezählt und gewogen, und verzeichnete gleichzeitig das genaue Gewicht.

35 Die Verschleppten, die jetzt aus der Gefangenschaft heimgekehrt waren, brachten dem Gott Israels Brandopfer dar: zwölf Stiere für ganz Israel, sechsundneunzig Widder und siebenundsiebzig Lämmer, ferner zwölf Ziegenböcke für ein Sündopfer - all das als Brandopfer für den HERRN.

36 Man übergab die Anordnungen des Königs den königlichen Satrapen und den Statthaltern im Gebiet jenseits des Stroms. Diese unterstützten Volk und Haus Gottes.

