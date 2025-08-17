Einheitsübersetzung

EIN JÜDISCHER MANN AM PERSISCHEN HOF: 10,1–3 + 10,3a–3l

Rückkehr in den Alltag: 10,1–3

1 König Artaxerxes verpflichtete das Land und die Inseln zum Frondienst.

2 Alle großen und eindrucksvollen Taten und der genaue Bericht über die hohe Stellung Mordechais, die ihm der König verliehen hatte, sind in der Chronik der Könige von Medien und Persien aufgezeichnet.

3 Denn der Jude Mordechai war der zweite Mann nach König Artaxerxes, er war bei den Juden hoch angesehen und beliebt bei allen seinen Stammesbrüdern. Er suchte das Wohl seines Volkes und war auf das Wohlergehen all seiner Nachkommen bedacht.

Mordechais Traumdeutung: 10,3a–k

3a Da sagte Mordechai: Durch Gott ist das alles geschehen.

3b Ich erinnere mich an den Traum, den ich darüber hatte. Nichts davon ist unerfüllt geblieben.

3c Die kleine Quelle, die zum großen Strom mit viel Wasser wurde, als das Licht und die Sonne wieder schienen, dieser Strom ist Ester; der König heiratete sie und machte sie zur Königin.

3d Die beiden Drachen sind ich und Haman.

3e Die Völker sind die, die gemeinsam das Andenken an die Juden auslöschen wollten.

3f Mein Volk aber, das sind die Israeliten; sie haben zu Gott geschrien und sind gerettet worden. Der HERR hat sein Volk gerettet, der HERR hat uns von allen diesen Leiden erlöst, Gott hat große Zeichen und Wunder getan, wie sie unter den Völkern noch nie geschehen sind.

3g Deshalb machte er zwei Lose, eines für das Volk Gottes und eines für alle anderen Völker.

3h Die beiden Lose fielen auf die Zeit und die Stunde und den Tag, an dem vor den Augen Gottes und mitten unter allen Völkern die Entscheidung fiel.

3i Gott hat sich an sein Volk, das sein Erbbesitz ist, erinnert und ihm zu seinem Recht verholfen.

3k Diese Tage im Monat Adar, der vierzehnte und der fünfzehnte, sollen zu allen Zeiten und in allen Generationen unter den Augen Gottes in seinem Volk Israel mit ausgelassener Freude gemeinsam gefeiert werden.

Beglaubigung: 10,3l

3l Im vierten Jahr der Regierung des Ptolemäus und der Kleopatra überbrachten Dositheus, der, wie er sagte, Priester und Levit war, und sein Sohn Ptolemäus den vorliegenden Purimbericht. Sie sagten, er sei echt; Lysimachus, der Sohn des Ptolemäus, ein Mann aus Jerusalem, habe ihn übersetzt.

